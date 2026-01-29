Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम में आयुर्वेदिक हर्ब अश्वगंधा (Ashwagandha) का जिक्र किया है। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "भारत में अश्वगंधा जैसी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी का उपयोग सदियों से होता आ रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इसकी ग्लोबल मांग में काफी इजाफा देखा गया।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यक्रम में अश्वगंधा का जिक्र किए जाने के बाद लोग ये जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद में अश्वगंधा के फायदे क्या हैं और अश्वगंधा का सेवन करने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं।
आयुर्वेद में अश्वगंधा को त्रिदोष (वात, पित्त, कफ) संतुलन करने वाली औषधि माना गया है। विशेष रूप से यह वात दोष को शांत करने में बेहद फायदेमंद माना जाता है। अश्वगंधा खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है। इससे सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार का खतरा कम होता है। इम्यूनिटी बूस्टर के कारण ही अश्वगंधा का सेवन कोरोना महामारी के दौरान काफी बढ़ गया था।
|S. NO
|किन चीजों में फायदेमंद है
|विस्तार से जानकारी
|1.
|तनाव और चिंता कम करता है
|अश्वगंधा एक प्राकृतिक Adaptogen है, जो शरीर को तनाव से लड़ने की क्षमता देता है। यह कोर्टिसोल हार्मोन को नियंत्रित करता है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है
|2.
|अनिद्रा की समस्या होती है दूर
|अनिद्रा से परेशान लोगों के लिए अश्वगंधा बेहद लाभकारी है। अश्वगंधा का सेवन करने से सुकून भरी गहरी नींद आती है।
|3.
|इम्युनिटी बढ़ाता है
|रेगुलर बेसिस पर अश्वगंधा खाया जाए तो इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और सर्दी, खांसी जैसे बीमारियां कम होती हैं।
|4.
|हार्मोन को बैलेंस करता है
|जिम महिला को पीरियड्स से जुड़ी परेशानी होती है, वो अगर अश्वगंधा का सेनव करें, तो इससे हार्मोन संतुलित होते हैं।
|5.
|त्वचा का जवां बनाए रखता है
|अश्वगंधा त्वचा को जवां बनाए रखता है और झुर्रियों को कम करता है।
|6.
|शरीर को मजबूती देता है
|अश्वगंधा मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है।
|7.
|मानसिक विकास तेजी से होता है
|अश्वगंधा दिमाग की कोशिकाओं को एक्टिव करता है, जिससे स्मरण शक्ति और फोकस बढ़ता है।
|8.
|ब्लड शुगर को बैलेंस
|अश्वगंधा ब्लड शुगर लेवल को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों को लाभ मिल सकता है।
|9.
|पुरुषों के लिए फायदेमंद
|आयुर्वेद इस बात को मानता है कि पुरुष अगर अश्वगंधा का सेवन करें तो इससे स्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने और स्पर्म क्वालिटी सुधारती है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information