PM मोदी के जिक्र के बाद बढ़ गई अश्वगंधा की चर्चा, क्या है इस आयुर्वेदिक औषधि के फायदे और कैसे करे डाइट में शामिल?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में अश्वगंधा जैसी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी का उपयोग सदियों से होता आ रहा है।

PM मोदी के जिक्र के बाद बढ़ गई अश्वगंधा की चर्चा, क्या है इस आयुर्वेदिक औषधि के फायदे और कैसे करे डाइट में शामिल?

Written by Ashu Kumar Das |Published : January 29, 2026 12:25 PM IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम में आयुर्वेदिक हर्ब अश्वगंधा (Ashwagandha) का जिक्र किया है। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "भारत में अश्वगंधा जैसी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी का उपयोग सदियों से होता आ रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इसकी ग्लोबल मांग में काफी इजाफा देखा गया।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यक्रम में अश्वगंधा का जिक्र किए जाने के बाद लोग ये जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद में अश्वगंधा के फायदे क्या हैं और अश्वगंधा का सेवन करने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं।

आयुर्वेद में अश्वगंधा का महत्व

आयुर्वेद में अश्वगंधा को त्रिदोष (वात, पित्त, कफ) संतुलन करने वाली औषधि माना गया है। विशेष रूप से यह वात दोष को शांत करने में बेहद फायदेमंद माना जाता है। अश्वगंधा खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है। इससे सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार का खतरा कम होता है। इम्यूनिटी बूस्टर के कारण ही अश्वगंधा का सेवन कोरोना महामारी के दौरान काफी बढ़ गया था।

आयुर्वेद के अनुसार अश्वगंधा खाने के फायदे

S. NOकिन चीजों में फायदेमंद है विस्तार से जानकारी
1. तनाव और चिंता कम करता हैअश्वगंधा एक प्राकृतिक Adaptogen है, जो शरीर को तनाव से लड़ने की क्षमता देता है। यह कोर्टिसोल हार्मोन को नियंत्रित करता है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है
2.अनिद्रा की समस्या होती है दूरअनिद्रा से परेशान लोगों के लिए अश्वगंधा बेहद लाभकारी है। अश्वगंधा का सेवन करने से सुकून भरी गहरी नींद आती है।
3.इम्युनिटी बढ़ाता हैरेगुलर बेसिस पर अश्वगंधा खाया जाए तो इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और सर्दी, खांसी जैसे बीमारियां कम होती हैं।
4.हार्मोन को बैलेंस करता हैजिम महिला को पीरियड्स से जुड़ी परेशानी होती है, वो अगर अश्वगंधा का सेनव करें, तो इससे हार्मोन संतुलित होते हैं।
5.त्वचा का जवां बनाए रखता हैअश्वगंधा त्वचा को जवां बनाए रखता है और झुर्रियों को कम करता है।
6.शरीर को मजबूती देता हैअश्वगंधा मांसपेशियों को मजबूत करता है और शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है।
7.मानसिक विकास तेजी से होता हैअश्वगंधा दिमाग की कोशिकाओं को एक्टिव करता है, जिससे स्मरण शक्ति और फोकस बढ़ता है।
8.ब्लड शुगर को बैलेंसअश्वगंधा ब्लड शुगर लेवल को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों को लाभ मिल सकता है।
9.पुरुषों के लिए फायदेमंदआयुर्वेद इस बात को मानता है कि पुरुष अगर अश्वगंधा का सेवन करें तो इससे स्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने और स्पर्म क्वालिटी सुधारती है।

ashwagandha powder

अश्वगंधा को डाइट में कैसे शामिल करें

  1. दूध के साथ अश्वगंधा- सदियों से भारत में अश्वगंधा का सेवन गुनगुने दूध के साथ किया जा रहा है। रात को सोने से 15 मिनट पहले 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर को 1 गिलास गुनगुना दूध में मिलाकर पिएं।
  2. शहद के साथ अश्वगंधा- सुबह खाली पेट आधा चम्मच अश्वगंधा को 1 चम्मच शहद में मिलाकर लें। सुबह शहद के साथ अश्वगंधा के साथ लेने से शरीर को एनर्जी मिलती है।
  3. अश्वगंधा को देसी घी- दिन में 1 बार अश्वगंधा पाउडर को देसी घी के साथ लेना शरीर और दिमाग के लिए फायदेमंद होता है। अश्वगंधा को देसी घी के साथ लेने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है।
  4. अश्वगंधा कैप्सूल- आजकल बाजार में कैप्सूल उपलब्ध हैं। अश्वगंधा कैप्सूल का सेवन सुबह आयुर्वेदाचार्य की सलाह पर ही करें। बिना एक्सपर्ट की सलाह के अश्वगंधा कैप्सूल लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।

Highlights

  • अश्वगंधा से शरीर की सूजन कम हो सकती है।
  • पुरुषों के लिए अश्वगंधा काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।
  • डायबिटीज रोगी अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

