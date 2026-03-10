ऑयल पुलिंग क्या होती है, इससे क्या-क्या फायदे मिलते हैं? बता रहे हैं डॉक्टर

oil pulling ayurvedic remedy: आजकल प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपायों की लोकप्रियता एक बार फिर तेजी से बढ़ रही है। इन्हीं उपायों में से एक है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग नाम सुनने में बेशक नया और ट्रेंडी लगता है, लेकिन यह एक प्राचीन आयुर्वेदिक तकनीक है जिसमें मुंह में तेल को कुछ समय तक घुमाया जाता है और फिर उसे बाहर थूक दिया जाता है।

फरीदाबाद के सेक्टर- 8 स्थित सर्वोदय अस्पताल के आयुर्वेदिक डॉ. चेतन शर्मा का कहना है कि ऑयल पुलिंग न सिर्फ मुंह की सफाई के लिए फायदेमंद होती है, बल्कि शरीर को बीमारियों से भी बचाती है।

सेहत के लिए ऑयल पुलिंग के फायदे

दांत और मसूड़ों को स्वस्थ बनाता है- डॉ. चेतन शर्मा कहते हैं कि ऑयल पुलिंग के लिए आमतौर पर सरसों, नारियल और नीम के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल पुलिंग मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को कम करने में मदद करता है। रोजाना सुबह ऑयल पुलिंग करने से मसूड़ों की सूजवन कम होती है। साथ ही, दांतों में होने वाला दर्द भी कम होता है। मुंह की बदबू खत्म करें- आज के समय में मुंह से बदबू आना एक आम समस्या है। इसका मुख्य कारण मुंह में बैक्टीरिया का बढ़ना होता है। सुबह सबसे पहले ऑयल पुलिंग करने से मुंह के बैक्टीरिया कम होते हैं। इससे मुंह की बदबू और गंध को खत्म करने में मदद मिलती है। इम्यूनिटी मजबूत करे- आयुर्वेद के अनुसार मुंह में कई प्रकार के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ऑयल पुलिंग इन हानिकारक बैक्टीरिया को कम करने में मदद कर सकती है, जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। इससे सर्दी, खांसी और बुखार की परेशानी कम होती है। त्वचा के लिए फायदेमंद- ऑयल पुलिंग सिर्फ मुंह और दांतों के लिए नहीं, बल्कि त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। नियमित रूप से ऑयल पुलिंग करने से मुंह के खराब बैक्टीरिया निकलते हैं। डॉ. चेतन शर्मा का कहना है कि ऑयल पुलिंग शरीर से टॉक्सिन निकालने में मदद करती है। इससे मुंहासे, त्वचा की नीरसता और दाग-धब्बे धीरे-धीरे कम होने लगते हैं। दांतों को बनाता है सफेद- कुछ लोग ऑयल पुलिंग को प्राकृतिक टीथ व्हाइटनिंग तकनीक भी मानते हैं। नियमित रूप से करने पर दांतों पर जमी गंदगी धीरे-धीरे कम हो सकती है और दांत साफ दिख सकते हैं। पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद- जैसा कि हम ऊपर भी बात कर चुके हैं कि ऑयल पुलिंग करने से शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। इसका सीधे तौर पर असर हमारे पाचन तंत्र पर भी पड़ता है। रोजाना ब्रश करने के बाद ऑयल पुलिंग करने से पाचन तंत्रिका बेहतर बनती है और इससे पेट दर्द, गैस, कब्ज जैसी परेशानियां दूर होती हैं।

ऑयल पुलिंग कैसे करें?

ऑयल पुलिंग करना बहुत आसान है। इसे करने का सही तरीका इस प्रकार है:

सुबह उठकर खाली पेट 1 चम्मच तेल मुंह में लें। तेल को 10- 15 मिनट तक मुंह में घुमाते रहें। मुंह में तेल को घुमाते वक्त ध्यान रखें कि तेल को निगलना नहीं है। 10 मिनट के बाद मुंह में तेल को घुमाने के बाद इसे उगल दें। इसके बाद गुनगुने पानी से मुंह धो लें और ब्रश कर लें। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 5 मिनट से शुरू करके धीरे-धीरे समय बढ़ा सकते हैं।

ऑयल पुलिंग के लिए कौन-सा तेल बेहतर है?

डॉ. चेतन शर्मा का कहना है कि ऑयल पुलिंग के लिए अलग-अलग तेलों का उपयोग किया जा सकता है:

नारियल तेल- ऑयल पुलिंग के लिए नारियल का तेल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। नारियल तेल में में एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। सरसों का तेल- ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग ऑयल पुलिंग के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं। यह भी मुंह के बैक्टीरिया को कम करने में मदद कर सकता है। तिल का तेल- आयुर्वेद में तिल के तेल को बहुत उपयोगी माना गया है। इसलिए ऑयल पुलिंग के लिए तिल का तेल भी इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है।

ऑयल पुलिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

तेल को निगलना नहीं चाहिए हमेशा खाली पेट ही ऑयल पुलिंग करें इसे ब्रश करने के बाद नहीं बल्कि पहले करना बेहतर होता है

अगर किसी को मुंह या दांत से जुड़ी गंभीर समस्या है, तो ऑयल पुलिंग करने से पहले इस बारे में डॉक्टर से सलाह जरूर लें।