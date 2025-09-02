Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Benefits of Ashwagandha Plant : भारतीय आयुर्वेद में अश्वगंधा का काफी महत्व है। इससे कई तरह की जड़ी-बूटियां तैयार की जाती हैं, जो गंभीर से गंभीर समस्याओं को दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। अवश्वगंधा एक ऐसी जड़ी-बूटी है, जिसके इस्तेमाल से अनिद्रा, पुरुषों को होने वाली परेशानी, स्ट्रेस को दूर करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा अश्वगंधा के कई औषधीय गुण हैं, जो आपकी समस्याओं को दूर करने में असरदार हो सकते हैं। इसका सेवन आप पाउडर, कैप्सूल, लिक्विड इत्यादि रूप में कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको अश्वगंधा के सेवन से शरीर को होने वाले फायदे और इसका कैसे इस्तेमाल करें, इस बारे में विस्तार से बताएंगे। आइए सिरसा स्थित रामहंस चेरिटेबल हॉस्पिटल के आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. श्रेय शर्मा जानते हैं अश्वगंधा का कैसे इस्तेमाल करें और इससे होने वाले फायदे क्या हैं?
अश्वगंधा स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की दिक्कतों को दूर करने में प्रभावी हो सकता है। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं अश्वगंधा के सेवन से होने वाले फायदे क्या हैं?
अश्वगंधा के इस्तेमाल से स्ट्रेस लेवल को कम किया जा सकता है। अगर आप नियमित रूप से अश्वगंधा का सेवन करते हैं, तो इससे स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। दरअसल, इसके सेवन से कोर्टिसोल हार्मोन के स्तर को कम किया जा सकता है, जो एक स्ट्रेस हार्मोन माना जाता है। इसलिए अगर आप स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, तो अश्वगंधा का सेवन जरूर करें।
कुछ लोग अपने हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अश्वगंधा का सेवन करते हैं। यह हाई ब्लड प्रेशर को कम करने से लेकर बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा सीने में दर्द, हार्ट डिजीज इत्यादि के खतरों को दूर करने के लिए आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं।
अश्वगंधा का इस्तेमाल सप्लीमेंट्स के रूप में करने से मेल फर्टिलिटी को बूस्ट किया जा सकता है। यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करने में प्रभावी साबित हो सकता है। नियमित रूप से अगर आप एक्सपर्ट की सलाह पर अश्वंगधा का सेवन करते हैं, तो इससे स्पर्म काउंट, स्पर्म क्वालिटी को बेहतर करने में मदद मिल सकती है।
शरीर के शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी अश्वगंधा फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे शुगर को कम करने में मदद मिल सकती है। यह इंसुलिन के स्तर को बैलेन्स करके डायबिटीज में होने वाली समस्याओं को दूर कर सकता है। हालांकि, अगर आपको डायबिटीज की शिकायत है, तो एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही इसका सेवन करें।
शरीर में होने वाली सूजन की समस्या को कम करने के लिए आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो सूजन को घटाने में प्रभावी हो सकते हैं। अगर आप सूजन को कम करना चाहते हैं, तो सप्ताह में कम से कम 2 बार डॉक्टर की सलाह से इसका सेवन कर सकते हैं। इससे आपको काफी हद तक मदद मिल सकती है।
अश्वगंधा का सेवन मुख्य रूप से पाउडर या फिर कैप्सूल के रूप में किया जाता है। लेकिन कई लोग काढ़ा या फिर अन्य रूप में भी इसका सेवन करते हैं। हालांकि, बिना डॉक्टरी सलाह के इसका सेवन करने से बचें। सही मात्रा में सेवन करने के लिए डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information