जेठालाल (दिलीप जोशी) की बेटी नियति सफेद बालों में बनीं दुल्हन, क्यों हो रहे हैं कम उम्र में बाल सफेद बताया एक्सपर्ट ने

जेठालाल (दिलीप जोशी) की बेटी नियति सफेद बालों में बनीं दुल्हन, क्यों हो रहे हैं कम उम्र में बाल सफेद बताया एक्सपर्ट ने

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी की बेटी इन दिनों अपनी शादी में सफेद बालों को ना छिपाने को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, नियति के ज्यादातर बाल कम उम्र में ही सफेद हो चुके हैं। आखिर क्या वजह है कम उम्र में ही बालों के सफेद होने की, बता रहे हैं आयुर्वेदाचार्य डॉ. अंकुर अग्रवाल....

कम उम्र में आजकल अधिकतर युवक और युवतियों के बाल सफेद (White Hair problem in young age) हो जाते हैं। बालों के सफेद होने से लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। इसे छिपाने के लिए लोग बालों में तरह-तरह के हेयर कलर, हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें सफेद बालों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे बिंदास रहते हैं बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। ऐसी ही हैं नियति। जी हां, नियति (Niyati) सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) में जेठालाल (Jethalal) का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी (Dilip Joshi) की बेटी हैं। नियति की हाल ही में नासिक में शादी हुई है। दरअसल, नियति के ज्यादातर बाल कम उम्र में ही सफेद (Grey Hair) हो चुके हैं। उन्होंने अपनी शादी में सफेद बालों को काला नहीं किया, बल्कि सफेद बालों (Niyati Flaunts Her Grey Hair in Wedding) में ही वे दुल्हन बनीं। फैंस ने भी नियति के इस लुक को देखकर उन्हें भरपूर प्यार दिया है। लोगों ने उनकी कॉन्फिडेंस की जमकर तारीफ की है। नियति की शादी की फोटो इन दिनों खूब वायरल हो रही है।

नियति सफेद बालों में बनीं दुल्हन

नियति के वेडिंग प्लानर ने कुछ तस्वीरें शेयर की थीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वे चर्चा का विषय बन गईं। दरअसल, इन सभी तस्वीरों में जेठालाल (दिलीप जोशी) की बेटी दुल्हन के लिबास और फुल मेकअप में नजर आ रही हैं, पर उन्होंने अपने सफेद बालों को काला नहीं किया है। फैंस उनके इस लुक को देखकर हैरान हैं। वर्षों से चले आ रहे स्टीरियोटाइप को नियति ने यूं तोड़ दिया है। वह पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखीं। उन्हें फैंस के कई अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी मिले हैं।

View this post on Instagram A post shared by Dilip Joshi (@maakasamdilipjoshi)

सार्थक आयुर्वेदालय एवं पंचकर्मा केंद्र (मथुरा) के पंचकर्मा विशेषज्ञ और आयुर्वेदाचार्य डॉ. अंकुर अग्रवाल कहते हैं कि कम उम्र में बालों के सफेद होने के कई कारण होते हैं। अधिकतर युवाओं में आज ये समस्या देखने को मिल रही है। बालों का असमय सफेद होना कई बार प्रेग्नेंसी के दौरान मां का गलत खानपान करने के कारण भी हो सकता है। हमारे खानपान में तली हुई चीजें विशेषकर मिर्च, नमक और खट्टे के अधिक सेवन से शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है। पित्त का स्वभाव गर्मी को बढ़ाने का होता है। तो गर्म चीज के अधिक सेवन से भी बाल सफेद होने लगते हैं। आजकल ज्यादातर किशोर, युवा तली हुई, मसालेदार चीजें खाते हैं, जिससे बाल सफेद होने लगते हैं। इसके अलावा धूप में अधिक देर तक रहना, हेलमेट देर तक पहने रहना, गुस्सा अधिक करना, बालों में हेयर कलर, डाई, हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से भी बाल सफेद होने लगते हैं। कई बार चिंता, स्ट्रेस, रात में देर तक जागने से भी पित्त दोष का प्रकोप बढ़ता है। इन कारणों से भी बाल असमय सफेद होने लगते हैं। आजकल के युवा बालों की प्रॉपर केयर भी नहीं करते हैं। बालों में तेल नहीं लगाते हैं। शाम में तेल लगाते भी हैं, तो सुबह शैम्पू कर लेते हैं। ऐसा ना करें।

आयुर्वेदाचार्य डॉ. अंकुर अग्रवाल कहते हैं कि बालों का मुख्य भोजन होता है तेल। आजकल की यंग जेनरेशन बालों में तेल लगाने से बचती है। प्रत्येक सप्ताह महिलाओं को दो बार बालों में नारियल तेल लगाना चाहिए। चूंकि, इनके बाल बड़े होते हैं, ऑफिस जाना होता है, तो डेली शैम्पू करना संभव नहीं है। पुरुषों को प्रतिदिन तेल अप्लाई करना चाहिए। सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद नारियल तेल की चार-चार बूंदें नाक में डालें। इससे बाल असमय सफेद नहीं होंगे। रात में सोने से पहले दूध में घी या मुनक्का डालकर पिएं। बाल सफेद बढ़े हुए पित्त के कारण होते हैं। पित्त को कम करने के लिए दूध और मुनक्का पिएं। नारियल तेल लगाने से भी बाल सफेद नहीं होते हैं। तीन महीने तक लगातार इन उपायों को आजमाकर देखें, लाभ होगा।

पित्त बढ़ने के लक्षण

बालों का सफेद होना

धूप में थोड़ी देर रहने से भी त्वचा पर रेड रैशेज होना

थोड़ी सी मिर्च-मसाला खाने से शरीर, आंतों में जलन होना, चेहरे पर लालपन आना

छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आना।