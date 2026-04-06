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क्या इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए गिलोय वटी को रोजाना खाना सुरक्षित है?

गिलोय वटी आयुर्वेदिक औषधी है। अक्सर लोग गिलोय वटी का सेवन इम्यूनिटी बढ़ाने, शरीर को डिटॉक्स करने और कई बीमारियों से बचाने के लिए करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रोजाना गिलोय वटी लेना सुरक्षित है?

क्या इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए गिलोय वटी को रोजाना खाना सुरक्षित है?
गिलोय वटी गिलोय के अर्क से बनी गोलियां होती हैं।

Written by Ashu Kumar Das |Published : April 6, 2026 7:09 PM IST

इन दिनों खराब लाइफस्टाइल के कारण लोगों की इम्यूनिटी लगातार कमजोर होती जा रही है। कोरोना काल के बाद लोगों की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने की बात आई, तब लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ बढ़ा। कोरोना काल में लोगों ने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए गिलोय (Tinospora cordifolia)  सहारा लिया। गिलोय को आयुर्वेद में अमृता भी कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो गिलोय में अमृत के समान गुण पाए जाते हैं। गिलोय स्वाद में हल्की कड़वी या तीखी हो सकती है। यही कारण है कि लोग इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आमतौर पर गिलोय वटी (टैबलेट) और गिलोय चूर्ण (पाउडर) का सेवन करते हैं। गिलोय चूर्ण और गिलोय वटी को तो लोग इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए खाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि  क्या रोजाना गिलोय वटी और गिलोय चूर्ण का सेवन करना सुरक्षित है?

गिलोय वटी और गिलोय चूर्ण क्या हैं?

पतंजलि आयुर्वेद की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुण पाए जाते हैं। यही कारण है कि गिलोय का सेवन करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। साथ ही, बदलते मौसम में सर्दी, खांसी और बुखार जैसी बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है।

1. गिलोय वटी

गिलोय वटी गिलोय के अर्क से बनी गोलियां होती हैं। गिलोय वटी का सेवन उन लोगों के लिए सुविधाजनक माना जाता है, जो कड़वे स्वाद के कारण गिलोय का रस और गिलोय के चूर्ण का सेवन करना नहीं चाहते हैं। ताजा गिलोय के पत्ते और तने के मुकाबले शहरी घरों में गिलोय वटी को रखना ज्यादा सुरक्षित है।

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2. गिलोय चूर्ण

गिलोय चूर्ण सूखी गिलोय की डंडी को पीसकर बनाया जाता है। गिलोय के पत्तों और तनों की तरह ही गिलोय चूर्ण का स्वाद भी कड़वा और तीखा होता है।

क्या रोजाना गिलोय वटी लेना सुरक्षित है?

आयुर्वेद के अनुसार, गिलोय एक सुरक्षित जड़ी-बूटी है, लेकिन इसका सेवन सही मात्रा और सही तरीके से करना जरूरी है। शरीर की प्रकृति के आधार जैसे वात, पित्त और कफ के अनुसार, गिलोय वटी का सेवन किया जाए, तो यह आपके लिए फायदेमंद होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रोजाना गिलोय वटी का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर शरीर की प्रकृति (वात, पित्त, कफ) के अनुसार गिलोय वटी की डोज और इसको लेने के तरीके के बारे में जानकारी देंगे। सामान्य व्यक्ति को दिन में 1 बार 1 से 2 गिलोय वटी टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। वहीं, बच्चों और बुजुर्गों में इसकी मात्रा अलग होती है।

गिलोय वटी का सेवन करने के फायदे

गिलोय वटी का सेवन करने से शरीर को एक नहीं, बल्कि कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। इसमें शामिल हैः

  1. गिलोय शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। गिलोय वटी लेने से इम्यूनिटी मजबूत बनती है और सर्दी- खांसी व जुकाम जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है।
  2. बुखार की समस्या में भी गिलोय वटी का सेवन किया जाता है। यह शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद करता है।
  3. गिलोय लीवर को डिटॉक्स करता है और उसकी कार्यक्षमता बढ़ाता है। एक सीमित मात्रा में गिलोय वटी का सेवन किया जाए, तो इससे लिवर की बीमारियां कम हो सकती हैं।

अगर आप भी गिलोय वटी का सेवन इसके फायदों को ध्यान में रखते हुए रोजाना कर रहे हैं, तो एक बार आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। बच्चों और बुजुर्गों को गिलोय वटी देने से पहले विशेषज्ञ की इसकी मात्रा की जानकारी जरूर लें।

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Highlights

  • आयुर्वेद में गिलोय वटी का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में होता है।
  • गिलोय वटी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मददगार होती है।
  • गिलोय शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More