लिवर को स्वस्थ और मजबूत बना सकता है गिलोय, बस ना करें सेवन के दौरान ये 3 गलतियां

पढ़ें लिवर के लिए गिलोय के फायदों (Giloy ke fayde) और इसके सेवन के सही तरीकों के बारे में, जिनकी मदद से आपको अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं।

Giloy benefits for liver: गिलोय को इम्यूनिटी बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी के तौर पर पहचाना जाता है। लेकिन, इसके साथ-साथ गिलोय का सेवन करने से अन्य कई गम्भीर बीमारियों से भी राहत मिलती है। अलग-अलग तरह की समस्याओं से आराम पाने के लिए गिलोय पाउडर (Giloy Powder0 का इस्तेमाल लम्बे समय से किया जाता रहा है और अब यह धीरे-धीरे एक हेल्दी सप्लीमेंट की तरह लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि, कुछ लोगों का तर्क है कि गिलोय का सेवन करने से लिवर (Giloy for liver) को नुकसान हो सकता है और इसीलिए, बहुत से लोग गिलोय को किसी भी तरीके से अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहते। लेकिन, क्या गिलोय खाना लिवर के लिए नुकसानदायक है? (Is Giloy Harmful for liver?)

आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush ) द्वारा गिलोय के सेवन के फायदों के बारे में अक्सर बात की जाती रही है बल्कि, लोगों को भी उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स से राहत के लिए सही तरीकों से गिलोय के सेवन की सलाह दी गयी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार गिलोय हमारे लिवर के लिए पूरी तरह सेफ है और गिलोय का सेवन करने से लिवर को बहुत तरीके से फायदा (Giloy benefits for liver) होता है। इस लेख में पढ़ें लिवर के लिए गिलोय के फायदों (Giloy ke fayde) और इसके सेवन के सही तरीकों के बारे में, जिनकी मदद से आपको अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं। ( health benefits of giloy for liver health in Hindi)

लिवर के लिए गिलोय के फायदे (Benefits of Giloy for liver health)

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के अनुसार गिलोय एक और इकलौती हर्ब है जिसका सेवन करने के बाद यह शरीर के हर अंग तक पहुंच सकती है। इस तरह अलग-अलग अंगों में होने वाली समस्याओं के इलाज में भी गिलोय को बहुत कारगर माना जाता है। गिलोय के सेवन से ये फायदे (Giloy benefits) होते हैं-

हेल्दी लिवर के लिए गिलोय का सेवन कैसे करना चाहिए? (How to consume Giloy for liver health)

गिलोय का काढ़ा (Giloy Ka Kadha)

1 चम्मच गिलोय का पाउडर (Giloy Powder) लेकर उसे 2 गिलास पानी के साथ उबलने के लिए रखें।

जब यह मिश्रण उबलकर गाढ़ा हो जाए और आधा रह जाए तो उसे आंच से उतार लें।

इस मिश्रण को छान लें और गर्मागर्म पीएं।

गिलाोय के पाउडर या गिलोय जूस (Giloy Juice) का सेवन करने से पहले किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सलाह लें। वह आपकी उम्र, हेल्थ कंडीशन ( Giloy for health) और जरूरत के अनुसार गिलोय की सही मात्रा बताएंगे और उसी के अनुसार आपको इस औषधी का सेवन करना चाहिए। इसी तरह गिलोय का सेवन करते समय यह गलतियां ना करें-

बिन एक्सपर्ट की सलाह के गिलोय का सेवन ना करें।

गिलोय की तासीर गर्म होती है इसीलिए, बहुत अधिक मात्रा में गिलोय का सेवन करने से स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है।

डायबिटीज में मरीजों को गिलोय का सेवन करने से मना किया जाता है क्योंकि, इसके सेवन से ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो सकता है जो एक घातक स्थिति है।

