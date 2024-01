30 के बाद ढहती हड्डियों को मजबूत करेंगे ये आयुर्वेदिक हर्ब्स, 1 सप्ताह तक इस तरह करें इस्तेमाल

Best herbs for bones and joints : हड्डियों की मजबूती के लिए आप में कई तरह के हर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में-

Best herbs for bones and joints : आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां हैं, जिसका प्रयोग गंभीर से गंभीर बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। हमारे घर के किचन में रखे मसाले भी आयुर्वेदिक हर्ब्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। इन मसालों का हम सर्दी खांसी जुकाम जैसी परेशानी को दूर करने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हर्ब्स हमारी हड्डियों और जोड़ों की मजबूती को भी बढ़ा सकता है। जी हां, अगर आप नियमित रूप से किचन में रखे इन मसालों का सही तरीके और सही मात्रा से इस्तेमाल करते हैं, तो 30 की उम्र के बाद भी आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

दालचीनी हड्डियों के डैमेज होने के खतरे को करे कम

स्वभावित रूप से गर्म दालचीनी का इस्तेमाल खाने की सुगंध और स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि इसके प्रयोग से हड्डियों को मजबूती मिलती है। यह मुख्य रूप से ऑस्टियोपोरोटिक हड्डियों के नुकसान को रोकने में मदद कर सकता है। इसका प्रयोग आप कॉफी या फिर फ्रूट्स के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी के पाउडर को सूप के साथ मिक्स करके भी खाया जा सकता है।

लौंग हड्डियों को करता है मजबूत

छोटी लौंग की कलियां एक शक्तिशाली पोषक तत्वों पैक होती हैं। इसमें कई जरूरी पोषक तत्व जैसे- विटामिन के, मैंगनीज और ओमेगा -3 फैटी एसिड होते हैं, जो हमारी सभी हड्डियों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। पिसी हुई लौंग का प्रयोग आप खाने में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सूप, फ्रूट चाट इत्यादि में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है।

हड्डियों की मजबूती बढ़ाने में लहसुन है प्रभावी

लहसुन में कई आवश्यक गुण जैसे- एंटीऑक्सिडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और जीवाणुरोधी इत्यादि होते हैं। इसके अलावा यह हड्डियों के प्रमुख पोषक तत्वों से भरपूर है, जिसमें विटामिन ए, बी6, सी और के से लेकर फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम और आयरन शामिल है। नियमित रूप से आप कच्चे लहसुन का सेवन करते हैं, तो इससे आपकी कमजोर हड्डियों को मजबूती मिल सकती है।

हड्डियों की मजबूती के लिए करें अदरक का सेवन

अदरक का प्रयोग काफी व्यापक रूप से होता है। इस मसाले में सूजन-रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। साथ ही यह खास मसाला कई जरूरी पोषक तत्वों जैसे- पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम और फास्फोरस से भरपूर होता है। नियमित रूप से इसके सेवन से हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। इससे बनी चाय का सेवन आपको नियमित रूप से करना चाहिए, इससे हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा मिल सकता है।

हल्दी से हड्डियां होती हैं मजबूत

कमजोर हड्डियों को मजबूत करने के लिए हल्दी का प्रयोग करें। हल्दी में मौजूद पोषक तत्व आपकी हड्डियों को नुकसान होने से बचा सकता है। इसके अलावा हल्दी कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है। इसका प्रयोग आप खाने में सब्जी, चाय इत्यादि के रूप में कर सकते हैं।

हड्डियों की मजबूती को बढ़ाने के लिए आप इन असरदार मसालों का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपकी हड्डियां काफी कमजोर हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में एक बार डॉक्टर से सलाह लें।