कब्ज को जड़ से मिटा देगी ये पीली सब्जी, आयुर्वेदाचार्य बता रही हैं सेवन का सही तरीका

नींबू केवल स्वाद बढ़ाने वाला फल नहीं है, बल्कि यह पाचन तंत्र के लिए एक प्राकृतिक टॉनिक की तरह काम करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और सिट्रिक एसिड कब्ज को दूर करने में मदद करते हैं।

कब्ज को जड़ से मिटा देगी ये पीली सब्जी, आयुर्वेदाचार्य बता रही हैं सेवन का सही तरीका
VerifiedVERIFIED By: Dr. Chanchal Sharma

Written by Ashu Kumar Das |Updated : February 11, 2026 11:51 AM IST

How Lemon Helps Constipation : सुबह उठो और पेट भारी-भारी लगता है? खाना खाओ चाहे न खाओ हमेशा ही पेट में दर्द और पेट न साफ होने की परेशानी रहती है? टॉयलेट सीट पर आधा या कभी कभार तो 1 घंटे तक भी बैठना पड़ता है, लेकिन पेट साफ होने का नाम ही नहीं लेता है?

क्या आप भी कई दिन, सप्ताह, महीने और सालों से पेट से जुड़ी इन सभी बातों से परेशान हैं? अगर हां, तो आपको कब्ज की परेशानी है। कब्ज की समस्या न केवल पेट को भारी और असहज बनाती है, बल्कि लंबे समय तक बने रहने पर बवासीर, गैस, एसिडिटी और सिरदर्द जैसी परेशानियां भी पैदा कर सकती है।

दिल्ली की आशा आयुर्वेदिक डॉक्टर चंचल शर्मा का कहना है कि आयुर्वेद और घरेलू चिकित्सा में नींबू को कब्ज दूर करने का एक प्रभावी और प्राकृतिक उपाय है। सही तरीके से सेवन करने पर नींबू पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और मल त्याग को आसान बनाता है।

इसलिए नींबू पुरानी से पुरानी कब्ज को दूर (Kabaj Main Nimbu ke Fayde) करने में मददगार होता है।

नींबू कब्ज में क्यों फायदेमंद है?

डॉ. चंचल शर्मा बताती हैं कि नींबू केवल स्वाद बढ़ाने वाला फल नहीं है, बल्कि यह पाचन तंत्र के लिए एक प्राकृतिक टॉनिक की तरह काम करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और सिट्रिक एसिड कब्ज को दूर करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं नींबू कब्ज में कैसे फायदेमंद होता है।

  1. पाचन रसों का स्राव बढ़ता है- नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड पेट में जाकर पाचन एंजाइम और गैस्ट्रिक जूस के स्राव को बढ़ाता है। रोजाना के खाने में नींबू को शामिल करने से खाना सही तरीके से पचता है और आंतों की गति अच्छी होती है। इसलिए नींबू कब्ज को दूर करने में मददगार होता है।
  2. शरीर को डिटॉक्स करता है-  कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है और डॉक्टर भी इस बात को मानते हैं कि नींबू प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर की तरह काम करता है। नींबू का विटामिन सी आंतों में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। जब आंतें साफ रहती हैं, तो कब्ज की समस्या अपने आप कम हो जाती है। इससे शरीर सही तरीके से डिटॉक्स हो जाता है और कब्ज की परेशानी धीरे-धीरे कम होने लगती है।
  3. मल बनता है नरम- नींबू के रस को 1 गिलास पानी के साथ लिया जाए, तो शरीर प्राकृतिक रूप से हाइड्रेटेड रहता है। इससे मल में नमी भी बनी रहती है। जब मल की नमी सही रहती है, तो मल त्याग की प्रक्रिया आसान हो जाती है। इसे आपको सुबह घंटों तक टॉयलेट में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है और कब्ज की परेशानी भी दूर होती है।
  4. आंतों को करता है एक्टिव- आयुर्वेद इस बात को मानता है कि नींबू का हल्का खट्टा स्वाद आंतों को उत्तेजित करता है। इससे आंतों की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और मल को आगे की ओर धकेलता है। आंतों के एक्टिव रहने से गैस और एसिडिटी कम होती है। साथ ही, कब्ज की परेशानी भी दूर होने लगती है।

कब्ज में नींबू

डॉ. चंचल शर्मा का कहना है कि कब्ज और पेट से जुड़ी अन्य बीमारी में नींबू का सेवन करने का फायदा तभी मिलता है जब इसे सही समय और सही तरीके से लिया जाए। गलत तरीके से सेवन करने पर इसका असर कम हो सकता है। आइए जानते हैं कब्ज में नींबू का सेवन कैसे करेंः

  1. सुबह खाली पेट नींबू का रस गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। सुबह खाली पेट नींबू का रस गुनगुने पानी के साथ लिया जाए, तो पेट सही तरीके से साफ होता है। नींबू लेने का यह सबसे आसान तरीका है।
  2. नींबू और नमक का यूज- अगर आपको सिर्फ नींबू पानी लेने में परेशानी हो रही है, तो आप नींबू और नमक को पानी में मिलाकर भी सकते हैं। नींबू और नमक को एक साथ लेने से मल मुलायम बनता है। जिन लोगों हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है, उन्हें नींबू और नमक का सेवन डॉक्टर की सलाह पर करना चाहिए।

  • नींबू कब्ज को दूर करने में मददगार होती है।
  • नींबू पीने से मल मुलायम बनती है।
  • नींबू को पानी में मिलाकर पीने से एसिडिटी दूर होती है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More