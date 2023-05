ठंड लग जाए या खराब हो गला, इस 1 मसाले से बनाएं हर्बल टी, झटपट मिलेगा आराम

सर्दियों की इन हेल्थ प्रॉब्लम्स से राहत पाने के लिए आपके किचन में पड़ा एक मसाला काफी मदद कर सकता है।

Remedy for bad throat and winter allergies: मौसम में बदलाव और बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को खांसी-जुकाम, बहती नाक और गले में खिचखिच जैसी समस्याएं इन दिनों बढ़ रही हैं। हर साल ये सीजनल बीमारियां और हेल्थ प्रॉब्लम्स (winter related health problems) बढ़ जाती हैं। लेकिन, कोरोना वायरस संक्रमण के कई प्रमुख लक्षण (Symptoms of Coid-19 Infection) विंटर डिजिजेज या सर्दियों के मौसम में होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसी ही होती हैं। जैसे गला खराब होना या नाक बहना (runny nose) कोविड-19 संक्रमण का लक्षण हो सकता है। इसीलिए, जब ये समस्याएं हों तो लापरवाही करना सही नहीं।

सर्दियों की इन हेल्थ प्रॉब्लम्स से राहत पाने के लिए आपके किचन में पड़ा एक मसाला (Indian spices) काफी मदद कर सकता है। यह मसाला है दालीचीनी, जो एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर एक आयुर्वेदिक हर्ब (ayurvedic herb) भी है। यहां आप पढ़ सकेंगे विंटर हेल्थ प्रॉब्लम्स से आराम पाने के लिए दालचीनी के सेवन का तरीका और इस खूश्बूदार और हेल्दी मसाले के कुछ और गुणों के बारे में। (Remedy for bad throat and winter allergies in Hindi)

सर्दी-जुकाम और बंद गले से राहत पाने का उपाय (Natural remedy for bad throat and allergic reactions)

दालचीनी (Dalchini effects) एक गर्म तासीर वाला मसाला है, इसीलिए, इसका सेवन करने से शरीर को ठंड से राहत मिलती है और बलगम (cough) की समस्या भी कम होती है। पुरानी खांसी, सर्दी या प्रदूषण की वजह से गला खराब होने पर इस तरह से घर में दालचीनी की चाय बना सकते हैं।

TRENDING NOW

दालचीनी की हर्बल टी बनाने का तरीका (Cinnamon Herbal Tea Recipe In Hindi)

एक गिलास पानी उबलने के लिए रखें।

फिर, इसमें आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डाल दें। फिर इसे 10 मिनट के लिए उबलने दें।

जब पानी अच्छी तरह पक जाए और मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसे आंच से उतार लें।

अब पानी में स्वादानुसार शहद मिलाएं और इसे गर्मा-गर्म पीएं।

RECOMMENDED STORIES