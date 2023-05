पुराना से पुराना जुकाम ठीक करने के लिए आजमाएं ये 5 आयुर्वेदिक हर्ब्स, मिलेगा तुरंत आराम

पुराने जुकाम का घरेलू इलाज: कई बार सर्दी-जुकाम की समस्या हमें लंबे समय तक परेशान करती है। ऐसे में आप सर्दी-जुकाम को ठीक करने में इन हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पुराना से पुराना जुकाम कैसे ठीक करें, ये सवाल बहुत से लोग करते हैं। पर इनमें से ज्यादातर लोग इसका नेचुरल उपाय(how to cure cold and cough at home) चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप सर्दी-जुकाम की समस्या में इन हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर प्रश्न ये है कि किन हर्ब्स की मदद से आप सर्दी-जुकाम को ठीक कर सकते हैं। साथ ही इनका आप सेवन कैसे करेंगे और कैसे ये आपके लिए फायदेमंद होंगे। तो, आइए हम आपको बताते हैं ऐसे 5 हर्बस के बारे में जो सर्दी-जुकाम में कारगर तरीके से काम आ सकते हैं।

पुराना से पुराना जुकाम में आजमाएं ये 5 आयुर्वेदिक हर्ब्स-Herbs to cure cough and cold in hindi

1. काली मिर्च-Black pepper for cough and cold

काली मिर्च को पीस कर अगर आप शहद के साथ इसका सेवन करें तो ये कफ तोड़ने और इसे बाहर निकालने में आपकी मदद करेगी। इसके अलावा ये सीने की जगड़न को कम करने में भी कारगर तरीके से काम करती है। दरअसल, काली मिर्च में एंटीवायरल गुण होता है, साथ ही इसके एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देते हैं और सांस की बीमारियों से बचाते हैं। तो, अगर आपको बहुत ज्यादा जुकाम हो रखा है तो आप इस जड़ी-बूटी का इस्तेमाल कर सकते हैं।

2. लेमनग्रास-lemongrass for cough and cold

लेमनग्रास सर्दी और फ्लू के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। यह पारंपरिक रूप से चाय में डाल कर लिया जाता है। यह चाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो फ्लू जैसे लक्षणों को कम करने में मदद करती है। जबकि इसका विटामिन सी खांसी के इलाज में भी मदद करता है। एक और तरीका है जिसमें लेमनग्रास लिया जा सकता है, लेमनग्रास के पत्ते को पीस लें और इसे गुड़ के साथ पका कर लें। ये आपकी पुरानी जुकाम को करने में मदद करेगी।

TRENDING NOW

3. मुलेठी-licorice root for cough and cold

मुलेठी फ्लू के लक्षणों को कम करने में मददगार है। ये खांसी या सर्दी से जूझने वाले लोगों के लिए प्रभावी तरीके से काम करती है। इसका सेवन उसी तरह किया जा सकता है जैसे कफ सिरप लिया जाता है। इसके लिए मुलेठी को पीस लें अब इसे 2 गिलास पानी में पकाएं। पानी को गाढ़ा होने दें। अब ठंडा होने पर इसे एक बोतल में भर कर रख लें। रात को सोने से पहले 1 चम्मच इस सिरप में छोड़ा सा शहद डाल कर लें। कुछ दिनों तक ऐसा करें और आपको इसका फर्क देखने को मिल जाएगा।

4. नीलगिरी-Eucalyptus for cough and cold

नीलगिरी के पत्तों को पानी में डाल कर उबाल लें। अब इसका भाप लें। ऐसा करने से आप साइनस और ब्रोन्कियल संक्रमणों को दूर करने में मदद मिल सकती है। साथ ही आप इसके तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप इसके तेल से छाती की मालिश कर सकते हैं जो कि कंजेशन को कम करने में मदद करती है।

5. तेजपत्ता-Bay leaf for cough and cold

तेजपत्ता हमारी रसोई की सबसे आम चीज है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। अगर आपको बहुत पुराना जुकाम है तो आपको रेगुलर तेज पत्ते की चाय लेनी चाहिए। ये आपके शरीर को गर्म रखेगी, इम्यूनिटी बढ़ाएगी और आपको कई संक्रामक बीमारियों से बचने में मदद करेगी। तो, इस तरह आप इन हर्ब्स की मदद से पुराने जुकाम से छुटकारा पा सकते हैं।

You may like to read

RECOMMENDED STORIES