आयुर्वेद में प्याज और लहसुन को कहा जाता है अमृत फूड, जानें इन दोनों के सेवन से जुड़े सभी नियम

आयुर्वेद में इन दोनों ही फूड्स का बहुत अधिक सेवन करना मना है। यहां पढ़ें कारण और प्याज-लहसुन के सेवन के सही तरीके।

Onion And Garlic Benefits In Ayurveda: प्याज और लहसुन में कई पोषक तत्व होते हैं और इसीलिए इन दोनों को सुपरफूड भी कहा जाता है। प्याज और लहसुन का स्वाद ना केवल खाने की लज्जत बढ़ाता है बल्कि, सलाद, चटनी और अन्य कई डिशेज की पौष्टिकता भी बढ़ाता है। भारतीय रसोइयों में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल लगभग हर दिन होता है। वहीं, कुछ लोग ऐसे भी हों जो प्याज और लहसुन के सेवन से पूरी तरह परहेज करते हैं। इसके पीछे आयुर्वेद से जुड़े कुछ नियम हैं। इस लेख में बात करते हैं उन्हीं नियमों के बारे में और साथ ही जानें कब और कितनी मात्रा में प्याज और लहसुन का सेवन करना चाहिए। (Rules of consuming onion and garlic as per ayurveda)

क्यों नहीं खाना चाहिए अधिक मात्रा में प्याज और लहसुन

आयुर्वेद में प्याज को एक ऐसे फूड के तौर पर पहचाना जाता है जो रक्त में घुली अशुद्धियों को दूर करता है। वहीं, लहसुन कई स्वास्थ्य समस्याओं से आराम दिलाने वाली औषधि है। हालांकि, आयुर्वेद में इन दोनों ही फूड्स का बहुत अधिक सेवन करना मना है। दरअसल, तामसिक होने के कारण प्याज खाने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और इससे व्यक्ति अधिक चिड़चिड़ा और गुस्सैल बन जाता है। वहीं, लहसुन एक राजसी भोजन है जो सुस्ती बढ़ाता है और इससे नींद से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसीलिए, इन दोनों ही चीजों को सेवन बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। वैसे नियंत्रित मात्रा में लहसुन और प्याज खाने से स्वास्थ्य को कई तरह के फायदे हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में पढ़ें यहां।

प्याज और लहसुन खाने से होते हैं ये स्वास्थ्य लाभ (Health benefits of Onion-Garlic as per Ayurveda )

शरीर का टेम्परेचर संतुलित रखने के लिए प्याज और लहसुन का सेवन किया जा सकता है।

प्याज और लहसुन में एलियम नामक एक तत्व पाया जाता है जो फ्री-रैडिकल डैमेज से बचाता है।

लहसुन-प्याज खाने से शरीर की रोग-प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। जिससे बार-बार बीमार पड़ने वाले व्यक्ति स्वस्थ बनते हैं।

एंटी-एजिंग फूड है प्याज और लहसुन। इसके सेवन से बढ़ती उ्म्र की निशानियां जैसे झुर्रियां, डार्क स्पॉट्स और फाइन लाइंस को रोका जा सकता है।

इन दोनों में एंटी-वायरल, एंटी-बैक्टेरियल और एंटी-फंगल गुण होते हैं जो इंफेक्शन्स और बीमारियों से बचाते हैं।

हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए प्याज और लहसुन का सेवन लाभकारी माना जाता है।

लहसुन वेट लॉस में मदद करता है।

कच्चा लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है।