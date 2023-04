जॉइंट पेन से लेकर हेयर फॉल तक, अदरक का तेल कर देगा ये 5 परेशानियां मिनटों में दूर, जानें इसके फायदे-नुकसान

अदरक की गांठ और सूखी अदरक या सोंठ की तरह ही इसके तेल में भी कई औषधीय गुण पाए जाते हैं।

Health benefits of Ginger Oil: अदरक घर-घर में मिलनेवाला और सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले मसालों में से एक है। खाने-पीने की चीजों का स्वाद बढ़ाने के अलावा अदरक एक आयुर्वेदिक औषधी होने के कारण स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं में भी काम आता है। डाइजेशन बढ़ाने और मौसमी बीमारियों से आराम पाने के लिए अदरक का सेवन किया जाता है। अदरक कई बीमारियों के लक्षणों से भी राहत दिलाता है। लेकिन, अदरक की गांठ और सूखी अदरक या सोंठ की तरह ही इसके तेल में भी कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। अदरक का तेल या जिंजर ऑयल एक प्रकार का इशेंसियल ऑयल है। इसे मेडिकल जगत में ज़िंगबर ऑफिसिनेल के नाम से जाना जाता है। यह पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों में कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है वहीं, कुकिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आइए जाने अदरक के तेल के इस्तेमाल के फायदे और इसके नुकसान। (Health benefits of Ginger Oil In Hindi).

अदरक के तेल के इस्तेमाल के फायदे ( Amazing health benefits of using Ginger Oil)

स्ट्रेस से दिलाए राहत

यह तेल दर्द और तनाव से राहत दिलाता है। इसका इस्तेमाल अरोमाथेरेपी में भी किया जाता है। यह मेंटल स्ट्रेस को कम करके दिमाग को शांत करता है और डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों का रिस्क भी कम करता है।

डाइजेशन बढ़ाता है

चूंकि अदरक पाचनशक्ति बढ़ाने वाले तत्वों से भरपूर होता है ऐसे में अदरक की जड़ या इसके तेल का सेवन करने से डाइजेशन संबंधी समस्याएं कम होती हैं। यह पेट फूलने की समस्या, इनडाइजेशन और मतली जैसी समस्याएं भी कम करता है।

इम्यूनिटी बढ़ाने वाला तेल

अदरक में पाए जाने वाले एंटीमाइक्रोबियल तत्व और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण यह शरीर की रोग-प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में सक्षम होता है। यह इम्यूनिटी बढ़ाता है और शरीर को वायरल बीमारियों और संक्रमण से बचाता है।

