खाली पेट रोज खाएं यह पीला फल, दूर भाग जाएंगी कई बीमारियां, चेहरे पर आएगा ग्लो

क्या आपको भी लगता है पपीता खाने से शुगर लेवल बढ़ने का डर? जानें डायबिटीज में कितना फायदेमंद है यह मीठा फल।

Benefits of eating papaya everyday: पपीता का फल वेट लॉस और बॉडी डिटॉक्स के लिए एक बेहतरीन फूड माना जाता है। भारत में पपीता आसानी से उपलब्ध होता है और अब तो लगभग पूरे साल ही इस फल की कुछ वेरायटीज उपलब्ध होती हैं। हालांकि, बहुत से लोगों को पपीता खाने से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती और वे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने या पेट फूलने के डर से पपीते का सेवन नहीं करना चाहते। लेकिन, इसके विपरीत पपीता खाना स्वास्थ्य को कई तरीकों से फायदा पहुंचा सकता है। इस लेख में आप पढ़ेंगे पपीते में पाए जाने वाले पोषक तत्वों और उनके हेल्दी फायदों के बारे में। (Health Benefits of eating papaya everyday in Hindi)

क्यों हर किसी के लिए लाभकारी है पपीते का सेवन ? (Benefits of papaya)

पपीता एक मीठा और रसीला फल है जो लाल-नारंगी रंग का होता है। हालांकि, कच्चे पपीते का भी सेवन किया जाता है और इससे सब्जी या अचार बनाया जाता है। लेकिन, पके हुए पपीते का सेवन अधिक किया जाता है। टमाटरों और तरबूज की तरह पपीते में भी लाइकोपीन ( lycopene) पाया जाता है। पपीते में विटामिन ए के साथ साथ विटामिन सी (Vitamin C) और विटामिन ई भी पाया जाता है। साथ ही इसमें बीटा-केरोटिन भी होता है। पपीते के फल मे पपैन नामक एक एंजाइम भी होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा इसमें फॉलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर भी होता है।

TRENDING NOW

पपीते के फल के अलावा पपीते की पत्तियां (papaya leaves) और पपीते के बीज (papaya seeds) भी कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इनका सेवन अलग-अलग स्वास्थ्य समस्याओं से राहत पाने के लिए किया जाता है। इन्हीं पोषक तत्वों की मात्रा के कारण पपीते को हर मौसम और हर उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त माना जाता है। हालांकि, प्रेगनेंसी जैसी कुछ स्थितियों में पपीते के सेवन से परहेज की भी सलाह दी जाती है।

पका हुआ पपीता खाने के फायदे क्या हैं

पपीते का फल खाने और पपीते की पत्तियों का रस (Juice of papaya leaves) पीने से इम्यून पॉवर बढ़ती है।

(Juice of papaya leaves) पीने से इम्यून पॉवर बढ़ती है। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। जिससे हार्ट हेल्थ बेहतर बनती है।

शरीर की सूजन कम करने के लिए भी पपीते का सेवन कारगर हो सकता है।

पपीता खाने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और वेट लॉस होता है।

गट हेल्थ में सुधार होता है।

डायबिटीज में पपीते की पत्तियों का जूस पीने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है।

हेल्थ ही नहीं ब्यूटी भी बढ़ाता है पपीता (Benefits of papaya for Hair & Skin)

स्किन की ड्राईनेस (sin dryness) कम करने के लिए पपीते का सेवन किया जा सकता है।

इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स एजिंग की प्रक्रिया को कम करते हैं।

डेड स्किन सेल्स (dead skin cells) की परत साफ करने के लिए पपीता लाभकारी है।

इसी तरह चोट और घाव को भरने में भी पपीता मददगार है।

पपीते की पत्तियों का रस लगाने से हेयर ग्रोथ तेजी से होती है।(Home remedies for hair growth)

स्कैल्प की त्वचा को हेल्दी बनाता है पपीता।

RECOMMENDED STORIES