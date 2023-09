शरीर की चर्बी को मक्खन की तरह पिघला देगी इस आयुर्वेदिक हर्ब की पत्तियां, जानें इस्तेमाल करने का तरीका

Gurmar Or Gudmar For Weight Loss: औषधीय गुणों से भरपूर गुड़मार की पत्तियां नैचुरल तरीके से वजन कम करने में मदद कर सकती हैं। जानें इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका।

Gurmar Or Gudmar For Weight Loss: मोटापा न केवल देखने में खराब लगता है, बल्कि अपने साथ कई समस्याएं भी लेकर आता है। अगर मोटापे को कंट्रोल न किया जाए, तो यह हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मोटापे के पीछे गलत खानपान और खराब जीवनशैली जिम्मेदार है। अपने बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए लोग तरह-तरह के तरीके आजमाते हैं। कोई डाइटिंग करता है, तो कोई जिम में जाकर घंटों पसीना बहता है। आप चाहें तो वजन कम करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों का सेवन भी कर सकते हैं। ऐसी ही एक खास जड़ी-बूटी है गुड़मार, जो वेट लॉस के लिए कारगर मानी जाती है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल शरीर की कई समस्याओं को दूर करने के लिए (Gudmar Health Benefits In Hindi) किया जाता है। इसके सेवन से न सिर्फ वजन कम होता है, बल्कि ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रहता है। तो चलिए, जानते हैं वेट लॉस के लिए गुड़मार का इस्तेमाल कैसे करें?

वेट लॉस में कैसे फायदेमंद है गुड़मार - Gudmar Benefits For Weight Loss

गुड़मार औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसका नाम गुड़मार मिठास खत्म करने के चलते रखा गया है। गुड़मार की पत्तियों में एंटी-ओबेसिटी गुण होते हैं, जो चर्बी को तेजी से बर्न करने में मदद करते हैं। गुड़मार की पत्तियों का सेवन करने से भूख कंट्रोल होती है और मीठा खाने की क्रेविंग भी खत्म हो जाती है। इस तरह यह वजन घटाने में मददगार साबित हो सकता है।

वेट लॉस के लिए कैसे इस्तेमाल करें गुड़मार - How To Use Gudmar For Weight Loss

वेट लॉस के लिए गुड़मार को उपयोग करने का सही तरीका पता होना जरूरी है। आप सुबह खाली पेट इसकी पत्तियों को चबाकर खा सकते हैं। इसके बाद एक गिलास पानी जरूर पी लें। इसके अलावा, आप एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच गुड़मार का पाउडर डालकर भी पी सकते हैं। इसके नियमित सेवन से शरीर में जमा एक्स्ट्रा चर्बी कम करने में मदद मिलेगी और वजन कंट्रोल रहेगा।

गुड़मार के अन्य फायदे - Benefits Of Gudmar In Hindi

डायबिटीज में फायदेमंद

गुड़मार की पत्तियों में एंटी-डायबिटिक गुण होते हैं, जो इंसुलिन उत्पादन को बढ़ाने में मदद करते हैं। इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है।

दिल को रखे हेल्दी

गुड़मार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकते हैं, जिससे हृदय संबंधी रोगों का खतरा कम हो सकता है।

पीलिया में फायदेमंद

गुड़मार के सेवन से लिवर हेल्दी रहता है। पीलिया की समस्या में इसका सेवन फायदेमंद होता है।

यूरिक एसिड को कम करे

हाई यूरिक एसिड की समस्या में गुड़मार का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। यह गठिया के दर्द को कम करने में असरदार है।

