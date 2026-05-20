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नीम से लेकर भृंगराज तक, गर्मियों में बालों को बढ़ाने में मदद करेंगे ये 5 आयुर्वेदिक जड़ी- बूटियां

गर्मियों में पसीने, तेज धूप और धूल मिट्टी के कारण बालों के झड़ने की समस्या ज्यादा होने लगती है। ऐसे में कुछ आयुर्वेदिक जड़ी- बूटियों का इस्तेमाल करने से न सिर्फ बालों की समस्या कम होती है, बल्कि बाल लंबे भी बनते हैं। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इनके बारे में-

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 20, 2026 7:58 AM IST

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Medically Verified By: Dr Anjana Kalia

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गर्मियों में पसीने के कारण बालों की समस्या ज्यादा होती है।

आजकल लोगों में बालों के झड़ने, गिरने और बीच से टूटने की समस्या बहुत ही आम हो चुकी है। बालों से जुड़ी समस्याएं गर्मियों में और भी ज्यादा होने लगती है। गर्मियों के मौसम में तेज धूप, पसीना, धूल और प्रदूषण के कारण बाल ड्राई और डैमेज हो जाते हैं। डैमेज होने के कारण बालों का झड़ना और गिरना ज्यादा ही हो जाता है। बालों से जुड़ी परेशानी में अक्सर लोग शैंपू, कंडीशनर और तेल के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन बालों की परेशानियों को दूर करने में कुछ आयुर्वेदिक जड़ी- बूटियां भी बहुत फायदेमंद होती हैं। ये आयुर्वेदिक जड़ी- बूटियां स्कैल्प को पोषण देकर बालों की परेशानियों को दूर करके बालों को लंबा और घना बनाती हैं। गर्मियों में कौन सी जड़ी- बूटियों का इस्तेमाल करने से बाल लंबे बन सकते हैं आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। इस विषय पर अधिक जानकारी दे रही हैं दिल्ली के द्वारका स्थित कालिया डाइट क्लीनिक की आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. अंजना कालिया।

AC air makes hair dry and lifeless. बालों की समस्या से राहत दिलाने में आयुर्वेदिक जड़ी- बूटियां फायदेमंद होती हैं।

बालों की ग्रोथ बढ़ाने वाली प्रमुख आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां

  1. आंवला- आंवला विटामिन-C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। यह बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और हेयर फॉल कम करने में मदद करता है। गर्मियों में रोजाना 1 आंवला खाने से बाल जड़ों से मजबूत बनते हैं और लंबे होते हैं। आंवला खाने के साथ ही आप इसे सीधे बालों में भी लगा सकते हैं। आंवला पाउडर को दही में मिलाकर हेयर मास्क बनाएं। आंवले और दही का मास्क सप्ताह में 1 बार बालों में लगाने से स्कैल्प को मजबूती मिलती है और बालों की लंबाई बढ़ती है। आप चाहे तो आंवले के तेल से बालों की मालिश भी कर सकते हैं।
  2. शिकाकाई- बालों में शिकाकाई एक प्राकृतिक क्लींजर की तरह काम करता है। यह स्कैल्प को साफ रखता है और बालों को मजबूत बनाता है। गर्मियों में बालों में शिकाकाई के पाउडर को पानी में लगाकर बालों को सप्ताह में 1 बार धोने से बाल लंबे बनते हैं। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट अंजना कालिया का कहना है का शिकाकाई पाउडर का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर लें।
  3. भृंगराज-भृंगराज को आयुर्वेद में “केशराज” यानी बालों का राजा कहा जाता है। बालों में भृंगराज का इस्तेमाल करने से स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़ता है। इससे बालों का झड़ना कम होता है और धीरे- धीरे बाल लंबे होने लगते हैं। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट बताती हैं कि भृंगराज स्कैल्प को ठंडक पहुंचाने में भी मदद करता है।
  4. मेथी- मेथी के दानों का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से भारतीय घरों में किया जाता है। मेथी के दानों में प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड पाया जाता है, जो बालों को पोषण देता है। गर्मियों में बालों को लंबा करने के लिए मेथी के दानों को रातभर 1 कटोरी में पानी में भिगोकर छोड़ दें। सुबह मेथी को पीसकर पेस्ट बनाएं और इसे स्कैल्प और बालों में लगाएं। पिसी हुई मेथी बालों में लगाने के कुछ ही दिनों बाद आपको बालों में फर्क महसूस होने लगेगा।
  5. ब्राह्मी- ब्राह्मी बालों की जड़ों को पोषण देने के साथ-साथ तनाव कम करने में भी मदद करती है। तनाव कम होने से हेयर फॉल भी घट सकता है। गर्मियों मे बालों में ब्राह्मी लगाने से स्कैल्प को पोषण मिलता है और बाल हेल्दी व मजबूत बनते हैं। गर्मियों में होने वाले डैंड्रफ और स्कैल्प के पसीने को कंट्रोल करने में भी ब्राह्मी फायदेमंद होती है।

Disclaimer: गर्मियों में बालों की सही देखभाल के लिए आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां काफी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। आंवला, भृंगराज, शिकाकाई, ब्राह्मी और नीम जैसी आयुर्वेदिक चीजें स्कैल्प को पोषण देकर बालों को लंबा व घना बन सकती हैं, लेकिन ध्यान रहे किसी भी चीज का इस्तेमाल बालों में करने से पहले पैच टेस्ट जरूर लें। पैच टेस्ट के दौरान अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी महसूस होती है तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल न करें।

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आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More