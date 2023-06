नेचुरली बॉडी डिटॉक्स के लिए आयुर्वेद में बताए गए हैं ये 3 नियम, जानें कैसे किया जा सकता है इन्हें फॉलो

आयुर्वेद में बॉडी और स्किन डिटॉक्स के लिए जिन नियमों के पालन की सलाह दी जाती है उनके बारे में पढ़ें यहां।

Easy Ayurvedic ways to detoxify naturally: खाने-पीने की चीजों के साथ शरीर में पोषक तत्वों के साथ-साथ कई प्रकार के विषैले तत्व भी पहुंच जाते हैं। इसके अलावा आसपास के अन्य कई कारणों से भी लोगों के शरीर में टॉक्सिंस पहुंच जाते हैं। ये विषैले तत्व शरीर के अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देते हैं। वहीं, इन हानिकारक तत्वों के कारण त्वचा को भी नुकसान पहुंचता है। इन हानिकारक तत्वों से छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेद में कुछ महत्वपूर्ण नियम सुझाए गए हैं और इस काम के लिए शरीर के उन अंगों को उत्तेजित करना महत्वपूर्ण है जो शरीर से वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करते हैं। फेफड़ों, किडनी, गट और लिवर के अलावा स्किन को भी डिटॉक्स करना महत्वपूर्ण माना जाता है। डिटॉक्सीफिकेशन के लिए आयुर्वेद में सुझाए गए कुछ तरीकों के बारे में पढ़ें यहां। (Easy Ayurvedic ways to detoxify naturally in Hindi.)

बॉडी डिटॉक्स का आयुर्वेदिक टिप्स (Ayurvedic Tips For Body Detox)

एक्सपर्ट्स के अनुसार,बॉडी डिटॉक्स का सबसे आसान तरीका है हेल्दी डाइट फॉलो करना। मौसमी फलों और सब्जियों के अलावा हर्ब्स और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर की कार्यप्रणालियों को बेहतर रखने और शरीर में जमा होनेवाले हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर फेंकने में सहायता होती है। इन फूड्स से प्राप्त होने वाला फाइबर (fiber), विटामिन सी(Vitamin C) और एंटीऑक्सीडेंट्स (antioxidants) किडनी को कार्य करने में मदद करते हैं, शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं और शरीर को स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। आयुर्वेद में बॉडी और स्किन डिटॉक्स के लिए जिन नियमों के पालन की सलाह दी जाती है वे इस प्रकार हैं-

नेचुरली बॉडी डिटॉक्स करने के तरीके

रात का खाना सूर्यास्त से पहले खाएं। 7 बजे तक अपना डिनर खा लेने से सोने से पहले उसे पचा पाना आसान हो सकेगा। इसी तरह शरीर भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों का भी सही तरीके से लाभ उठा पाएगा। ताजी और मौसमी सब्जियों का जूस पीएं। ककड़ी, लौकी और पेठा जैसी सब्जियों में पानी और डाइटरी फाइबर की मात्रा अधिक होती है और खाली पेट इन सब्जियों का जूस पीने से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे लिवर और बाउल की सफाई होती है और वे बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। सप्ताह में एक बार केवल लिक्विड फूड लें। इससे वजन कम करने में मदद होती है। इसके साथ ही यह शरीर को हाइड्रेटेड और क्लीन रखने में भी मदद करता है।

