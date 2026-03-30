Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

क्या वाकई चांदी दिमाग को शांत रखता है?

Silver benefits: चांदी पहनने से खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन, क्या आपको पता है यह मेंटल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होती है। चांदी दिमाग को शांत रखने में मदद करती है।

क्या वाकई चांदी दिमाग को शांत रखता है?
चांदी के फायदे
VerifiedMedically Reviewed By: Dr Shrey Sharma

Written by Anju Rawat |Published : March 30, 2026 6:00 PM IST

आयुर्वेद में चांदी को शीतल, शुद्ध और पौष्टिक धातु माना गया है। चांदी में शीतल गुण होने की वजह से यह पित्त दोष को संतुलित करती है। चांदी के बर्तन में खाना खाने या पानी पीने से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। इसे मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है। चांदी को मानसिक शांति के लिए बेहतरीन माना गया है। यह मन को शांत करती है और बेचैनी कम करने में असरदार होती है। चांदी के गहने पहनने से तनाव, चिंता और गुस्से को भी कम करने में मदद मिलती है। साइकोलॉजी के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को चांदी पहनना पसंद है, तो इसके यूज से उसके मन पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है। चांदी पहनने से खुद की हीलिंग में मदद मिलती है। आइए, रामहंस चेरिटेबल हॉस्पिटल सिरसा के आयुर्वेदिक डॉ. श्रेय शर्मा से जानते हैं कि चांदी से मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है?

डॉ. श्रेय शर्मा बताते हैं कि चांदी में शीतल गुण होते हैं, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है। गर्मियों में चांदी के गिलास में पानी पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और मन भी शांत होता है। चांदी तनाव कम करती है और दिमाग को शांत रखती है।

1. दिमाग शांत रहता है

चांदी शरीर और मन को ठंडक प्रदान करती है। चांदी के गहने पहनने या चांदी के बर्तन में पानी पीने से दिमाग शांत होता है। अगर आपको बेचैनी रहती है या घबराहट जैसा महसूस होता है तो चांदी के बर्तन में पानी पीना फायदेमंद हो सकता है। इससे बेचैनी कम होती है और व्यक्ति इमोशनली बैलेंस्ड रहता है।

2. तनाव कम होता है

चांदी मन को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद करती है। चांदी भावनाओं और मन को नियंत्रित करती है। अगर आप चांदी के गहने पहनेंगे या चांदी के बर्तन में खाना खाएंगे, तो इससे तनाव से राहत मिल सकती है। चांदी ओवरथिंकिंग को भी कम करने में असरदार होती है।

Also Read

More News

3. शरीर को ठंडक मिलती है

चांदी की तासीर ठंडी होती है। अगर आप चांदी के बर्तन में खाना खाएंगे या चांदी के गिलास में पानी पिएंगे, तो इससे शरीर को ठंडक मिलेगी। चांदी शरीर को शीतलता प्रदान करती है और शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती है। चांदी मन को शांत करती है और गुस्से की कम करने में मदद करती है।

दिमाग को शांत रखने और शरीर में ठंडक बनाए रखने के लिए आप गर्मियों में चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं। आप चाहें तो चांदी के बर्तन में खाना भी खा सकते हैं। चांदी के जेवर पहनने से भी मन शांत होता है और शरीर को लाभ मिलता है।

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Highlights:

  • चांदी मेंटल हेल्थ में सुधार करने में मदद करती है।
  • चांदी के गिलास में पानी पीने से शरीर को ठंडक मिलती है।
  • चांदी दिमाग को शांत रखती है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More