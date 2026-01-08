क्या सच में पेट की परेशानियों को दूर करता है सेब का सिरका? एक्सपर्ट ने जो कहा, जानकर चौंक जाएंगे

Apple cider vinegar for Stomach issues: सेब के सिरके को अगर आप भी गैस, एसिडिटी और पेट के दर्द की परेशानी दूर करने के लिए ले रहे हैं, तो पहले ये जान लीजिए कि ये सही है या नहीं।

Does apple cider vinegar relieve stomach problems : गैस, एसिडिटी, अपच, कब्ज, पेट दर्द, भारीपन और जलन जैसी परेशानियां लगभग हर दूसरे व्यक्ति को होती हैं। ऐसे में लोग घरेलू नुस्खों और प्राकृतिक उपायों की तलाश करते हैं। सेब का सिरका (Apple Cider Vinegar) इन्हीं उपायों में से एक है। पेट की एसिडिटी, गैस को दूर करने में सेब का सिरका फायदेमंद होता है।

लेकिन क्या वाकई सेब का सिरका पेट की परेशानियों (Pet ki Pareshani Ko kaise Dur karta hai Seb ka Sirka) को दूर करता है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब आयुर्वेदिक डॉ. रोहित साने से।

आयुर्वेद के अनुसार पेट की समस्याओं की जड़

डॉ. रोहित साने बताते हैं कि आयुर्वेद में पेट से जुड़ी अधिकांश बीमारियों की जड़ अग्नि (Digestive Fire) का कमजोर या असंतुलित होना माना जाता है। जिन लोगों की अग्नि ठीक से काम नहीं करती, तो भोजन सही तरह नहीं पचता और टॉक्सिन बनता है। जिसके कारण लोगों को पेट में दर्द, गैस और पेट से जुड़ी अन्य समस्याएं होती हैं।

क्या सेब का सिरका पेट की परेशानियों को दूर करता है?

डॉ. रोहित साने कहते हैं कि हां, सेब का सिरका पेट की परेशानियों को दूर करता है। आयुर्वेद के अनुसार अपच का मुख्य कारण मंद अग्नि है। सेब का सिरका अग्नि को प्रज्वलित करता है और पेट में एंजाइम की एक्टिविटी तो बढ़ाता है। इससे पेट में भारीपन और आलस्य कम होता है। सेब का सिरका लेने से खाने के बाद होने वाली बेचैनी घटती है। पेट में गैस बनने का मुख्य कारण वात दोष और अधपचा खाना होता है। आयुर्वेद के अनुसार, सेब का सिरका पीने से वात दोष संतुलित होता है। इससे पेट में फंसी गैस बाहर निकलती है। सेब का सिरका लेने से डकार और पेट फूलने की समस्या में राहत मिलती है। सेब के सिरके में हाई फाइबर होता है। ये आंतों को सक्रिय करता है और मल को नरम बनाने में मदद करता है। जब मल नरम रहता है तो सुबह पेट सही तरीके से साफ होता है। पेट साफ रहने से कब्ज और गैस जैसी परेशानियां बहुत कम होती है। सेब के सिरके में प्राकृतिक एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। नियमित तौर पर एक सीमित मात्रा में सेब का सिरका लिया जाए तो इससे आंतों में हानिकारक बैक्टीरिया धीरे-धीरे कम होने लगते हैं। सेब का सिरका गट प्रोबायोटिक प्रभाव से अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है, जिससे पाचन की परेशानियां कम होती हैं।

सेब का सिरका कैसे और कब पीना चाहिए?

सेब का सिरका सुबह खाली पेट पानी पाचन क्रिया के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन किसी भी कारण से आपको सुबह खाली पेट सेब का सिरका पीने में परेशानी हो रही है, तो आप खाने से 30 मिनट पहले भी सेब का सिरका पी सकते हैं।

सेब का सिरका पीने के लिए 1 गिलास गुनगुना पानी लें।

उसमें 1 चम्मच कच्चा, बिना फिल्टर किया हुआ सेब का सिरका मिलाएं।

सेब के सिरके का स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं।

इस पानी को हल्का गुनगुना ही सिप-सिप करके पिएं।

1 दिन में कितना सेब का सिरका पिएं?

आयुर्वेदाचार्य के अनुसार, सेब का सिरका एक सीमित मात्रा में ही पीना चाहिए। शुरुआत में आधा चम्मच सेब का सिरका ही पी चाहिए। धीरे-धीरे आप 1 दिन में 1 से 2 चम्मच सेब का सिरका पी सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको 1 दिन में 2 चम्मच से ज्यादा सेब का सिरका नहीं पीना चाहिए।

सेब का सिरका पेट की समस्याओं को दूर करता है।

सेब का सिरका पीने से गैस और कब्ज नहीं होता है।

1 दिन में 2 चम्मच तक सेब का सिरका पीना सही है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।