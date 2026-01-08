Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Does apple cider vinegar relieve stomach problems : गैस, एसिडिटी, अपच, कब्ज, पेट दर्द, भारीपन और जलन जैसी परेशानियां लगभग हर दूसरे व्यक्ति को होती हैं। ऐसे में लोग घरेलू नुस्खों और प्राकृतिक उपायों की तलाश करते हैं। सेब का सिरका (Apple Cider Vinegar) इन्हीं उपायों में से एक है। पेट की एसिडिटी, गैस को दूर करने में सेब का सिरका फायदेमंद होता है।
लेकिन क्या वाकई सेब का सिरका पेट की परेशानियों (Pet ki Pareshani Ko kaise Dur karta hai Seb ka Sirka) को दूर करता है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब आयुर्वेदिक डॉ. रोहित साने से।
डॉ. रोहित साने बताते हैं कि आयुर्वेद में पेट से जुड़ी अधिकांश बीमारियों की जड़ अग्नि (Digestive Fire) का कमजोर या असंतुलित होना माना जाता है। जिन लोगों की अग्नि ठीक से काम नहीं करती, तो भोजन सही तरह नहीं पचता और टॉक्सिन बनता है। जिसके कारण लोगों को पेट में दर्द, गैस और पेट से जुड़ी अन्य समस्याएं होती हैं।
सेब का सिरका सुबह खाली पेट पानी पाचन क्रिया के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन किसी भी कारण से आपको सुबह खाली पेट सेब का सिरका पीने में परेशानी हो रही है, तो आप खाने से 30 मिनट पहले भी सेब का सिरका पी सकते हैं।
आयुर्वेदाचार्य के अनुसार, सेब का सिरका एक सीमित मात्रा में ही पीना चाहिए। शुरुआत में आधा चम्मच सेब का सिरका ही पी चाहिए। धीरे-धीरे आप 1 दिन में 1 से 2 चम्मच सेब का सिरका पी सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको 1 दिन में 2 चम्मच से ज्यादा सेब का सिरका नहीं पीना चाहिए।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
