सेलिब्रिटी को आम लोग कहीं न कहीं अपना रोल मॉडल मानते हैं। पर्दे पर आने वाले कालाकारों को परफेक्‍ट दिखाया जाता है ताकि वो लोगों के लिए प्रेरणा बन सके। जब दर्शक भी सितारों को डायरेक्‍टर या निर्देशक की नजर से देखना शुरू कर देते हैं तो उन्‍हें भी फिल्‍मी सितारे एब्‍सल्‍यूट लगते हैं। जबकि हकीकत कुछ और होती है। सेलिब्रिटी की कैमरे के सामने की लाइफ उनकी असल जिंदगी से बहुत अलग होती है। आम लोगों की तरह ही सेलिब्रिटीज की जिंदगी में कई तरह के चैलेंज होते हैं। ये चैलेंज हेल्‍थ संबंधी भी होते हैं। कई एक्‍टर ऐसे हैं जो शारीरिक बीमारियों के साथ साथ मानसिक बीमारियों का भी शिकार हुए हैं। ऐसी ही एक कलाकार हैं दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड की मस्‍तानी यानि कि दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन (Deepika Padukone Depression in hindi) की बात तो हर कोई जानता है। लेकिन क्‍या आप जानते हैं दीपिका पादुकोण को एसिडिटी की भी प्रॉब्‍लम ( Deepika Padukone Acidity Issues in hindi) है? शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि दीपिका पादुकोण को पित्‍त दोष है। जिसके चलते उन्‍हें अक्‍सर एसिडिटी की समस्या होती है। इससे निपटने के लिए दीपिका आयुर्वेदिक नुस्‍खों को अपनाती हैं।

दीपिका पादुकोण को है पित्‍त दोष (Deepika Padukone belonging to the Pitha Dosha in hndi)

सेलिब्रिटी डाइटीशियन और न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह (Celebrity dietician and Nutritionist Shweta Shah) ने एक वेबसाइट के साथ बातचीत में बताया कि दीपिका पादुकोण को एसिडिटी है और इसके लिए वो सिंपल आयुर्वेदिक लाइफस्‍टाइल (Deepika Padukon follow Ayurvedic lifestyle in hindi) को अपनाती हैं। दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ जैसे एक्‍टर की न्‍यूट्रिशनिस्‍ट श्‍वेता शाह कहती हैं कि लोगों को लगता है कि आयुर्वेदिक डाइट में कई तरह के प्रतिबंध होते हैं और इसे फॉलो करना भी बहुत कठिन है। जबकि ऐसा सच नहीं है। वो कहती हैं कि पहले के समय में ज्‍यादातर लोग आयुर्वेदिक जीवनशैली को अपनाते थे और नेचर के करीब रहते थे। लेकिन आजकल लोगों के पास कई सार ऑप्‍शन हैं इसलिए वो सबसे सरल ऑप्‍शन चुनते हैं। दीपिका पादुकोण के विषय में श्‍वेता शाह कहती हैं कि दीपिका पादुकोण को पित्‍त दोष (Deepika Padukone belonging to the Pitha Dosha in hndi) है जिस वजह से उन्‍हें एसिडिटी की दिक्‍कत होती है। श्‍वेता ने बताया कि उन्‍होंने दीपिका पादुकोण को एसिडिटी की समस्‍या को कंट्रोल करने के लिए 3 आयुर्वेदिक टिप्‍स बताई हैं, जो इस प्रकार से हैं।

3 आयुर्वेदिक नुस्‍खे फॉलो करती हैं दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone follow Ayurvedic Tips for Acidity in hindi)

ऑयल पुलिंग (Oilling Pulling for Acidity in hindi)- सभी आयुर्वेदिक एक्‍सपर्ट मानते हैं कि ऑयल पुलिंग एक प्राचीन तकनीक है और एसिडिटी के लिए बहुत असरदार है। श्‍वेता कहती हैं कि ऑयल पुलिंग करने से से बॉडी में मौजूद टॉक्सिंस बाहर निकल जाते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले मुंह में तिल का तेल लें और 20 मिनट तक ऑयल पुलिंग करें।

वेजिटेबल जूस (Vegetable juice for Acidity in hindi)- आयुर्वे‍द का सबसे पहला नियम है गट यानि कि पेट को एकदम साफ रखना। श्‍वेता कहती हैं कि अपनी डाइट में कम से कम 1 वेजिटेबल के जूस को जरूर शामिल करें। इससे आपका पेट साफ होता है और पित्‍त दोष कम होता है।

अपने दोष के हिसाब से खाएं (Eat according to your Dosha in hindi)- श्‍वेता कहती हैं कि हर व्‍यक्ति को हर दोष के हिसाब से खाना चाहिए। आपको वात दोष, पित्‍त दोष और कफ दोष में से जो भी दोष है उस हिसाब से डाइट लें।