दिवाली में ब्लड शुगर कंट्रोल करेंगी ये 3 हरी पत्तियां, जान लें सेवन का सही तरीका और खुलकर लें त्योहार का मज़ा

यहां पढ़ें 3 ऐसे पेड़ों की पत्तियों के बारे में जो डायबिटीज मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती हैं क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में लाभकारी साबित हो सकती हैं।

Ayurvedic Herbs For Diabetes Control: मॉडर्न लाइफस्टाइल कुछ ऐसी बन गयी है जहां लोगों को ठीक समय पर सोने-जागने और आराम से बैठकर खाना खाने का समय भी नहीं मिलता। भागदौड़ और समय की कमी के चलते लोग फास्ट फूड (Fat Foods) और इंस्टैंट फूड (Instant Foods) जैसी चीजों का भी सेवन कर रहे हैं। इन सबका नतीजा यह होता है कि कुछ समय बाद हमें कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स और बीमारियां घेर लेती हैं। मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर (High Blood pressure levels), हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल (High Cholesterol Levels) ऐसी ही समस्याएं हैं जो कि युवाओं में देखी जा रही हैं। ऐसी ही एक हेल्थ प्रॉब्लम है डायबिटीज या हाई ब्लड शुगर लेवल जो भारत में (diabetes in India) बहुत तेजी से बढ़ रही है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल ना होने पर यह कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। अनियंत्रित ग्लूकोज लेवल आंखों, किडनी और हार्ट हेल्थ भी बहुत बुरा असर पड़ता है। (side effects of uncontrolled blood sugar level)

ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए (ways to control blood sugar levels) लोगों को उनके खानपान पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। वहीं, फिजिकली एक्टिव रहने और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से भी डायबिटीज को कंट्रोल में मदद होती है। इन सबके साथ-साथ कुछ घरेलू चीजों और नेचुरल फूड्स की मदद से भी ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल (how to keep blood sugar level in normal range) रखा जा सकता है। यहां पढ़ें 3 ऐसे पेड़ों की पत्तियों के बारे में जो डायबिटीज मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती हैं क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में लाभकारी साबित हो सकती हैं। (Ayurvedic Herbs For Diabetes Control In Hindi)

शुगर कंट्रोल के लिए करें इन पत्तियों का सेवन

करी पत्ता (Curry Leaves)

इन पत्तियों में खूश्बू और पोषण भरा होता है और इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने से आपकी हेल्थ को कई फायदे हो सकते हैं। करी पत्ते में डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और विभिन्न विटामिंस होते हैं। जैसा कि डायबिटीज में शरीर में पोषक तत्वों की कमी की भी आशंका बहुत अधिक होती है। ऐसे में करी पत्ते का सेवन आपके लिए एक अच्छा पर्याय साबित हो सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स भी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने और इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है।

TRENDING NOW

गिलोय (Giloy)

इम्यून पॉवर बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक हर्ब है। लेकिन साथ ही साथ यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करनेका काम करता है। सुबह खाली पेट गिलोय का जूस पीने से शुगर लेवल नियंत्रित करने में काफी मदद हो सकती है।

नीम की हरी पत्तियां (Neem Leaves)

डायबिटीज के मरीजों को कड़वी चीजों का सेवन करने की टिप्स अक्सर दी जाती हैं। इनमें करेला, जामुन के बीच और नीम की पत्तियों का सेवन करने की सलाह लगभग हर डायबिटीज मरीज को दी जाती है। आयुर्वेद में शुगर मरीजों के लिए नीमके सेवन को फायदेमंद बताया गया है। दरअसल नीम में तिक्त या तीखे और कषाय यानि कसैले रस पाए जाते है। ये दोनों ही जूस पैंक्रियाज को उत्तेजित करते हैं जिससे वह इंसुलिन के निर्माण और रक्त में ग्लूकोज के सही इस्तेमाल में मदद करता है। इस तरह शरीर में ग्लूकोज का स्तर कम होता है और डायबिटीज मैनेज करने में आसानी होती हैं।