Herbs to Increase Sperm in Men: पुरुषों में इनफर्टिलिटी (Male infertility) का सबसे बड़ा कारण स्पर्म काउंट (Sperm) की संख्या कम होना होता है, क्योंकि इससे शुक्राणुओं (Sperm in hindi) के निषेचन की संख्या कम हो जाती है। शुक्राणु की सामान्य एकाग्रता कम से कम 20 मिलियन प्रति एमएल वीर्य होती है, जिनमें यह मात्रा 15 मिलियन से कम होती हैं, उन्हें ऑलिगोस्पर्मिया (Oligospermia) कहते हैं। यह समस्या कई कारणों की वजह से होती है। यह कारण एल्कोहल का ज्यादा सेवन करना, धूम्रपान करना, टॉक्सिक केमिकल का सेवन करने से होते हैं। इस समस्या को कुछ हर्ब्स (Herbs to boost sperm) की मदद से ठीक किया जा सकता है। जानें, कौन से हर्ब्स के सेवन से पुरुषों में स्पर्म काउंट और उसकी क्वालिटी में सुधार आ सकता है… Also Read - Ashwagandha in Pregnancy: गर्भवास्था में महिलाएं करेंगी अश्वगंधा का सेवन तो हो सकते हैं ये 6 नुकसान

स्पर्म काउंट बढ़ाए अश्वगंधा (Ashwagandha increases Sperm Count)

एक अध्ययन के अनुसार, अंश्वगंधा के जड़ों में मौजूद कई चीजें स्पर्म काउंट, स्पर्म की गतिशीलता को तेजी से बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही अश्वगंधा टेस्टेस्टेरोन के उत्पादन में सुधार करता है। अश्वगंधा सेक्स के प्रति खाई हुई इच्छाओं को भी बढ़ाता है, जिससे तनाव और चिंता दूर होती है। Also Read - Ashwagandha for Fertility: महिलाओं में बांझपन (इनफर्टिलिटी) की समस्या को दूर करने में अश्वगंधा कैसे है फायदेमंद, पढ़ें यहां

ट्रिबुलस या गोखरू दूर करे स्पर्म काउंट की समस्या (Tribulus)

ट्रिबुलस को गोखरू या गोक्षुर (Tribulus) भी कहा जाता है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल स्पर्म काउंट को बढ़ाने (sperm ko badhane ke gharelu upay) और उसकी क्वालिटी में सुधार करने के लिए किया जाता है। यह हार्मोन लेवल को बढ़ाने में भी मदद करता है। Also Read - Ashwagandha For Women: अश्‍वगंधा से शांत रहता है महिलाओं का गुस्‍सा, जानिए महिलाओं के लिए कितना फायदेमंद है Ashwagandha

लहसुन खाकर बढ़ाएं स्पर्म काउंट (Garlic increases Sperm Count)

लहसुन एक प्राकृतिक एफ्रोडिसिइक की तरह काम करता है जो स्पर्म के उत्पादन को बढ़ाने (Herbs to Increase Sperm in Men in hindi) में मदद करता है। लहुसन में एलीसिन होता है जो शुक्राणुओं को बूस्ट करके ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है। इसके साथ ही लहसुन में मौजूद सेलेनियम शुक्राणुओं की गलिशीलता को बढ़ाने में मदद करता है।

दामिआना हर्ब बढ़ाए पुरुषों में स्पर्म काउंट (Damiana)

स्पर्म काउंट कम होने की समस्या के लिए दामियाना एक बेहतर हर्ब है। इसके साथ ही यह मानसिक समस्या, चिंता दूर करने में मदद करता है।

पुरुषों में स्पर्म काउंट कम होने के कारण और 2 योगासन जो दूर करेंगे ये समस्या