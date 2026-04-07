रात में अश्वगंधा का सेवन करने से क्या होगा?

Is ashwagandha good to take before bed: अश्वगंधा स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होती है। लेकिन क्या इसका सेवन रात के समय कर सकते हैं? आइए आयुर्वेद एक्सपर्ट से इस विषय के बारे में विस्तार से जानते हैं-

Ashwagandha at Night

Ashwagandha at Night: आयुर्वेद में कई तरह की जड़ी-बूटियां मौजूद हैं, जिसमें अश्वगंधा का नाम सबसे पहले आता है। यह एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है, जिसका इस्तेमाल कई तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। अश्वगंधा के सेवन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं, जिसमें रात के समय इसका सेवन करने को लेकर है। कई लोगों का सवाल रहता है कि क्या हम अश्वगंधा का सेवन रात के समय कर सकते हैं? इस विषय की जानकारी के लिए हमने नई दिल्ली स्थित महर्षि आयुर्वेद हॉस्पिटल की सीनियर आयुर्वेदिक डॉक्टर और MD (इंटरनल मेडिसिन) डॉ. कल्पना सेहरा से बातचीत की है। आइए आयुर्वेदिक डॉक्टर से इस विषय के बारे में विस्तार से समझते हैं-

क्या रात में अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं?

डॉ. कल्पना सेहरा का कहना है कि जी हां, रात के समय अश्वगंधा का सेवन किया जा सकता है। यह पूरी तरह से सुरक्षित है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में कई स्थितियों में इसे रात के समय लेना अधिक लाभकारी माना जाता है।

रात में अश्वगंधा का सेवन करने के क्या हैं फायदे?

आयुर्वेद डॉ. कल्पना के अनुसार, अश्वगंधा का सेवन करने से शरीर को ताकत मिलती है और यह एक तरह का रसायनद्रव्य है। इसमें गुरु (भारी), स्निग्ध (चिकनाईयुक्त) गुण होने के साथ-साथ यह उष्ण वीर्य होता है, जो विशेष रूप से वात दोष को शांत करने में मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि रात का समय स्वाभाविक रूप से वात प्रधान होता है, इसलिए इस समय अश्वगंधा का सेवन करने से मन को शांति मिलती है। साथ ही यह चिंता, अनिद्रा और मानसिक तनाव को कम करने में प्रभावी होता है। डॉक्टर रहती हैं किरात में अश्वगंधा को दूध के साथ अगर आप सही अनुपात में लेते हैं, तो इससे कई तरह के फायदे हो सकते हैं, जैसे-

रात में अगर आप अश्वगंधा का सेवन दूध के साथ करते हैं, तो इससे अनिद्रा की शिकायत दूर हो सकती है।

हो सकती है। यह शरीर को गहराई से पोषण प्रदान करता है।

अगर आप अपने शरीर को मजबूत करना चाहते हैं, तो दूध के साथ रात के समय अश्वगंधा का सेवन करें।

यह शरीर की रिकवरी प्रक्रिया को बेहतर बनाए रखने में काफी हद तक प्रभावी हो सकता है।

डॉक्टर कहती हैं कि रात के समय अश्वगंधा का सेवन करने से विशेष रूप से शरीर में होने वाली कमजोरी, डिप्रेशन, अनिद्रा और सामान्य शारीरिक दुर्बलता जैसी स्थितियों में काफी फायदेमंद हो सकता है।

अश्वगंधा का सेवन तय पर पर ही करना है जरूरी

डॉक्टर कहती हैं कि रात के समय अश्वगंधा का सेवन फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एक तय समय पर ही इसका सेवन करें।

अगर आप अपनी पाचन से जुड़ी परेशानी को दूर करने के लिए इसका सेवन कर रहे हैं, तो सुबह के समय इसका सेवन करें। इसके अलावा दिनभर की थकान को दूर करने के लिए भी सुबह के समय इसका सेवन करना फायदेमंद होता है।

अगर आप सीमित मात्रा में सही तरीके से अश्वगंधा का सेवन रात के समय करते हैं, तो यह न सिर्फ आपके लिए सुरक्षित होता है, बल्कि यह वात प्रधान और कमजोरी वाली अवस्थाओं में विशेष रूप से लाभकारी भी हो सकता है।

Add The HealthSite as a Preferred Source

Highlights

रात में अश्वगंधा का सेवन करने से शारीरिक ताकत को बढ़ावा मिलता है।

पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए दिन के समय अश्वगंधा का सेवन करें।

अनिद्रा की शिकायत को दूर करने के लिए अश्वगंधा का सेवन करें।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।