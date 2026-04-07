क्या रात में अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं?

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Ashwagandha at Night: आयुर्वेद में कई तरह की जड़ी-बूटियां मौजूद हैं, जिसमें अश्वगंधा का नाम सबसे पहले आता है। यह एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि है, जिसका इस्तेमाल कई तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। अश्वगंधा के सेवन को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं, जिसमें रात के समय इसका सेवन करने को लेकर है। कई लोगों का सवाल रहता है कि क्या हम अश्वगंधा का सेवन रात के समय कर सकते हैं? इस विषय की जानकारी के लिए हमने नई दिल्ली स्थित महर्षि आयुर्वेद हॉस्पिटल की सीनियर आयुर्वेदिक डॉक्टर और MD (इंटरनल मेडिसिन) डॉ. कल्पना सेहरा से बातचीत की है। आइए आयुर्वेदिक डॉक्टर से इस विषय के बारे में विस्तार से समझते हैं-
डॉ. कल्पना सेहरा का कहना है कि जी हां, रात के समय अश्वगंधा का सेवन किया जा सकता है। यह पूरी तरह से सुरक्षित है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में कई स्थितियों में इसे रात के समय लेना अधिक लाभकारी माना जाता है।
आयुर्वेद डॉ. कल्पना के अनुसार, अश्वगंधा का सेवन करने से शरीर को ताकत मिलती है और यह एक तरह का रसायनद्रव्य है। इसमें गुरु (भारी), स्निग्ध (चिकनाईयुक्त) गुण होने के साथ-साथ यह उष्ण वीर्य होता है, जो विशेष रूप से वात दोष को शांत करने में मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि रात का समय स्वाभाविक रूप से वात प्रधान होता है, इसलिए इस समय अश्वगंधा का सेवन करने से मन को शांति मिलती है। साथ ही यह चिंता, अनिद्रा और मानसिक तनाव को कम करने में प्रभावी होता है। डॉक्टर रहती हैं किरात में अश्वगंधा को दूध के साथ अगर आप सही अनुपात में लेते हैं, तो इससे कई तरह के फायदे हो सकते हैं, जैसे-
डॉक्टर कहती हैं कि रात के समय अश्वगंधा का सेवन फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एक तय समय पर ही इसका सेवन करें।
अगर आप सीमित मात्रा में सही तरीके से अश्वगंधा का सेवन रात के समय करते हैं, तो यह न सिर्फ आपके लिए सुरक्षित होता है, बल्कि यह वात प्रधान और कमजोरी वाली अवस्थाओं में विशेष रूप से लाभकारी भी हो सकता है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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