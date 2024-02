ब्लड शुगर लेवल नहीं हो रहा है कंट्रोल तो पीएं इन काले बीजों का पानी, कमजोरी भी होगी दूर

सर्दियों में शरीर को ठंड के नुकसान से बचाने और अपना ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से रोकने के लिए काले तिल का सेवन करें।

How to eat black sesame in diabetes: डायबिटीज के मरीजों को रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बता दें कि खून में ग्लूकोज या शुगर का स्तर बढ़ जाने से डायबिटीज मरीजों की हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखने के लिए एक्सरसाइज, डाइट और तनाव से बचने जैसे उपाय करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही कुछ नेचुरल फूड्स जिनमें एंटी-डायबिटीज गुण पाए जाते हैं उनका सेवन भी ग्लूकोज लेवल कम रखने में कारगर माने जाते हैं। सर्दियों में ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने के लिए काले तिल का सेवन (kala til khane ke fayde) मददगार साबित हो सकता है इसीलिए, बहुत से लोग सर्दियों में शरीर को ठंड के नुकसान से बचाने और अपना ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से रोकने के लिए काले तिल का सेवन करते हैं। आइए जाने मधुमेह में काले तिल का सेवन करने का तरीका और इसके अन्य स्वास्थ्य लाभ। (Benefits of eating black sesame in diabetes in Hindi)

डायबिटीज में काले तिल का सेवन करने का तरीका (Ways to eat black sesame in diabetes)

ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए काले तिल का सेवन इसलिए फायदेमंद है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी अधिक होती है। तिल में पिनोरेसिनॉल नामक एक कम्पाउंड भी पाया जाता है जो शरीर में एंजाम्स बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डायबिटीज में काले तिल का सेवन इन तरीकों से कर सकते हैं-

भूनकर खाएं काले तिल के बीज

एक कटोरी काले तिल लें। एक लोहे के तवे या कड़ाही में काले तिल के बीजों को भून लें।

रोज सुबह एक-एक चम्मच तिल खाएं और पानी पीएं।

पीएं काले तिल का पानी

एक गिलास पानी में 2 चम्मच काले तिल के बीज डाल दें।

गिलास को ढंककर रातभर के लिए रख दें।

अगले दिन सुबह तिल का पानी पीएं और भीगे हुए तिल के बीज चबाकर खा लें।

डायबिटीज में काले तिल के बीज खाने के फायदे

यह ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है जिससे डायबिटीज मरीजों की थकान और सुस्ती दूर होती है।

तिल में हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो ब्रेन,स्किन और अंदरूनी अंगों का पोषण करते हैं।