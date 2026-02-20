Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Bhimseni Kapoor Ke Fayde : भारत में पूजा में कपूर का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया जाता है। लेकिन एक कपूर वो भी होता है, जिसे खाया जाता है। इस कपूर को भीमसेनी कपूर कहा जाता है। भीमसेनी कपूर खाने से शरीर को एक नहीं, बल्कि कई प्रकार के फायदे होते हैं। भीमसेनी कपूर में एंटीबैक्टीरिल गुण होते हैं, जो सर्दी-खांसी और जुकाम की परेशानी को दूर करता है। आइए आगे दिल्ली की आशा आयुर्वेदा की आयुर्वेदिक डॉ. चंचल शर्मा से जानते हैं भीमसेनी कपूर खाने के फायदों के बारे में।
डॉ. चंचल शर्मा बताती हैं कि भीमसेनी कपूर में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। भीमसेनी कपूर को अगर सही तरीके से खाया जाए, तो यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसे खाने से फेफड़ों में जमा बलगम की परेशानी दूर होती है। बदलते मौसम में जिन लोगों को सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्या होती है, उनके लिए भीमसेनी कपूर खाना काफी फायदेमंद होता है।
भीमसेनी कपूर को पारंपरिक रूप से पाचन सुधारने में उपयोगी माना जाता है। यह गैस, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याओं में राहत देने में मदद कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार, भीमसेनी कपूर खाने से पाचन तंत्रिका सही तरीके से एक्टिव होती है और यह पाचन से जुड़ी विभिन्न प्रकार की परेशानियों को दूर करता है। खानपान के कारण जिन लोगों को अक्सर कब्ज की परेशानी रहती है, उन्हें आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर भीमसेनी कपूर का सेवन जरूर करना चाहिए।
भीमसेनी कपूर का सेवन करने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी सुधरता है। भीमसेनी कपूर के पोषक तत्व शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। भीमसेनी कपूर खाने से हार्ट अटैक, हार्ट फ्लयोर की संभावना कम करने में मदद मिलती है।
भीमसेनी कपूर का इस्तेमाल पाचन संबंधी विकारों को दूर करने के लिए किया जाता है। यह आपके भूख को बढ़ाने में और पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में प्रभावी हो सकता है। मुख्य रूप से अगर आप गैस्ट्रोएंटेराइटिस और डायरिया जैसी दिक्कतों से जूझ रहे लोगों के लिए यह काफी फायदेमंद हो सकता है।
भीमसेनी कपूर की तासीर ठंडी और सुगंधित होती है, जो श्वसन मार्ग को खुला रखने में मदद कर सकती है। आयुर्वेद में पारंपरिक उपयोग में भीमसेनी कपूर को सांस लेने में कठिनाई, बलगम और सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियों को दूर करने में फायदेमंद माना गया है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें।
