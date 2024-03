लिवर डिटॉक्स करने में कारगर हैं ये आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां, बस जान लें इस्तेमाल का सही तरीका

लिवर को हेल्दी रखने के लिए उसकी साफ-सफाई करना भी बहुत जरूरी है। इस लेख में आज हम आपको ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके लिवर को डिटॉक्स करने का काम कर सकती हैं।

How to Detox your Liver: आज बदलती लाइफस्टाइल और खानपान के कारण लोगों को कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। हमारे शरीर में सभी अंग अपने अपने काम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन लिवर हमारे लिए अति महत्वपूर्ण अंग है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो अपने लिवर को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि लिवर हमारे शरीर में मौजूद टॉक्सिन को बाहर निकालने में काफी मदद करता है। इसके अलावा खाने को पचाने में लिवर का अहम योगदान है। इसलिए लिवर को हेल्दी रखने के लिए आयुर्वेद में बहुत से उपाय बताए गए हैं। आज हम आपको आयुर्वेद के अनुसार 3 ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताने जा रहे हैं। जो लिवर को हेल्दी बनाने का काम करते हैं।

लिवर के लिए आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां (Ayurvedic herbs for Liver)

भृंगराज

आयुर्वेद की मानें तो, भृंगराज एक बेहतरीन औषधि है जिसका इस्तेमाल लिवर को हेल्दी रखने में किया जा सकता है। हालांकि बालों को काला करने के लिए आपने भृंगराज के प्रयोग के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन वही भृंगराज आपके लिवर के लिए भी रामबाण साबित होता है। यदि आपको फैटी लिवर और पीलिया जैसी समस्या है तो आपको भृंगराज का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आप आधा चम्मच भृंगराज को हल्के गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार खाने के बाद ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप काढ़ा बनाकर भी कर सकते हैं।

भूमि-आंवला

लिवर के लिए सबसे ज्यादा कारगर औषधियों में एक भूमि-आंवला है। यदि आपके शरीर में किसी तरह की इन्फ्लेमेशन है यै आपकी इम्यूनिटी ठीक से काम नहीं कर पा रही है। तो भूमि-आंवला का सेवन आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसके अलावा यदि आप अपने लिवर को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो यह आपके काफी काम आ सकता है। भूमि-आंवला का सेवन आप आधा चम्मच की मात्रा में खाली पेट या भोजन के बाद पानी के साथ कर सकते हैं।

पुनर्नवा

हमारे आसपास बहुत ही आसानी से उपलब्ध पुनर्नवा एक बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि है, जो हमारे लिवर को हेल्दी बनाने का काम करती है। आयुर्वेद की मानें तो पुनर्नवा एक एंटीइंफ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट जड़ी बूटी है। जो हमारे लिवर सेल्स से टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करती है। इसके अलावा यह हमारी भूख को बेहतर करने में भी मदद करती है। इसका सेवन करने के लिए आप इसका काढ़ा बना सकते हैं। इसके लिए आप 1 कप पानी में 1 चम्मच मात्रा में पुनर्नवा लेकर इसके आधा होने तक उबालें। अब इस काढ़े को ठंडा करके सेवन करें।

Disclaimer- यह लेख आपकी जानकारी के लिए है। इसका उद्देश्य आपको किसी तरह की चिकित्सकीय सलाह देना नहीं है। किसी भी वस्तु का इस्तेमाल औषधि के रूप में करने से पहले आप एक बार हेल्थ एक्सपर्ट की राय जरूर लें।