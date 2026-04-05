कालमेघ जड़ी-बूटी के फायदे: आयुर्वेद के अनुसार लिवर के लिए क्यों है बेहद फायदेमंद?

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Ayurveda ke anusar kalmegh buti ke fayde: आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है, पूरी तरीके से विभिन्न प्रकार की जड़ी-बूटियों पर आधारित है। आयुर्वेद में कई ऐसी जड़ी-बूटियां बताई गई हैं, जो शरीर को अंदर से शुद्ध करने और बीमारियों से बचाने में मदद करती हैं। इन्हीं जड़ी-बूटियों में से एक है कालमेघ(Kalmegh / Andrographis)। कालमेघ जैसी जड़ी- बूटी को आयुर्वेद में महातिक्त यानी अत्यंत कड़वी कड़ी-बूटी भी माना गया है। कालमेघ स्वाद में बेशक से कड़वी हो, लेकिन सेहत के लिहाज से बहुत फायदेमंद और शक्तिशाली औषधि होती है। कालमेघ को लिवर के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है। आयुर्वेद में मुख्य रूप से कालमेघ के पत्ते और तना औषधि के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जैसे-जैसे समय बीत रहा है बाजार में कालमेघ जैसी कई जड़ी-बूटियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में इन जड़ी- बूटियों को संरक्षित करके न सिर्फ उगाया जा रहा है, बल्कि इस्तेमाल किया जा रहा है। आज इस लेख में जानेंगे आयुर्वेदिक जड़ी- बूटी कालमेघ (Health Benefits of kalmegh According to Ayurveda) के फायदों के बारे में।
आयुर्वेद में कालमेघ को कड़वे (तिक्त) रस वाला माना गया है, जो शरीर से विषैले तत्व (टॉक्सिन्स) को बाहर निकालने में मदद करता है। यह खासतौर पर पित्त दोष को संतुलित करने के लिए बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। कालमेघ का इस्तेमाल लिवर से जुड़ी बीमारियों के लिए भी किया जाता है।
आयुर्वेद में कालमेघ को लिवर के लिए अत्यंत फायदेमंद जड़ी- बूटी कहा गया है। कालमेघ का सेवन करने से लिवर को विभिन्न प्रकार के फायदे मिलते हैं...
कालमेघ लिवर में जमा गंदगी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे लिवर लंबे समय तक स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त रहता है। आज के समय में जब लोगों को विभिन्न प्रकार की लिवर की बीमारी हो रही है, तब कालमेघ का सेवन फायदेमंद हो सकता है।
अनियमित खानपान, जंक फूड और शराब पीने के कारण अगर किसी व्यक्ति के लिवर में फैट जमा हो गया है (Fatty Liver), तो कालमेघ उसे घटाने के लिए उपयोगी होता है।
लिवर पाचन में अहम भूमिका निभाता है। कालमेघ पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। आयुर्वेद के अनुसार, कालमेघ का सेवन करने से गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं कम होती हैं। जो लिवर को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं।
आयुर्वेद में पीलिया के इलाज में कालमेघका इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है। कालमेघ का सेवन करने से पीलिया की बीमारी कम हो सकती है।
कालमेघ को एक दवा की मात्रा में लेना आमतौर पर सुरक्षित होता है। लेकिन कालमेघ का सेवन एक सीमित मात्रा से ज्यादा किया जाए, तो इससे शरीर को कई प्रकार के नुकसान भी हो सकते हैं। इसमें शामिल हैः
आप भी लिवर से जुड़ी बीमारी का सामना कर रहे हैं और इससे जल्दी रिकवरी चाहते हैं, तो कालमेघ का सेवन एक्सपर्ट की सलाह पर कर सकते हैं।
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