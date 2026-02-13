Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Benefits of drinking saffron water for Constipation: कब्ज (Constipation) आजकल एक आम समस्या बन चुकी है। अनियमित खानपान, कम पानी पीना, तनाव और शारीरिक गतिविधि की कमी इसके मुख्य कारण हैं। आयुर्वेद में कब्ज को वात दोष के असंतुलन से जोड़ा जाता है। जब शरीर में वात बढ़ जाता है तो आंतों की गति धीमी हो जाती है और मल त्याग में कठिनाई होती है।
आयुर्वेदिक डॉ. रोहित साने का कहना है कि वात संतुलन और कब्ज की समस्या को दूर करने में केसर का पानी (Kabj Mein Kesar ka Pani Peene ke Fayde) बहुत फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में केसर (Saffron) को उष्ण वीर्य और त्रिदोष शामक माना गया है, लेकिन यह विशेष रूप से वात और कफ को संतुलित करने में सहायक होता है। इसलिए कब्ज को दूर करने में केसर के पानी को फायदेमंद माना जाता है।
कब्ज के लिए केसर का पानी बनाने के लिए नीचे बताए गए प्रोसेस को फॉलो करें...
आयुर्वेद के अनुसार, कब्ज से राहत पाने के लिए केसर का पानी सुबह खाली पेट या रात को सोने से आधे घंटे पहले पीना चाहिए। लगातार 5–7 दिन तक केसर के पानी का सेवन करने से हल्की कब्ज में सुधार महसूस हो सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
