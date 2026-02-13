कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करेगा केसर का पानी, नहीं पड़ेगी घंटों तक टॉयलेट में बैठने की जरूरत

Benefits of drinking saffron water for Constipation: केसर के पानी में ऐसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो मल को नीचे की ओर धकेलकर मल त्याग की प्रक्रिया को आसान करते हैं। इससे कब्ज की परेशानी दूर होती है।

Benefits of drinking saffron water for Constipation: कब्ज (Constipation) आजकल एक आम समस्या बन चुकी है। अनियमित खानपान, कम पानी पीना, तनाव और शारीरिक गतिविधि की कमी इसके मुख्य कारण हैं। आयुर्वेद में कब्ज को वात दोष के असंतुलन से जोड़ा जाता है। जब शरीर में वात बढ़ जाता है तो आंतों की गति धीमी हो जाती है और मल त्याग में कठिनाई होती है।

आयुर्वेदिक डॉ. रोहित साने का कहना है कि वात संतुलन और कब्ज की समस्या को दूर करने में केसर का पानी (Kabj Mein Kesar ka Pani Peene ke Fayde) बहुत फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में केसर (Saffron) को उष्ण वीर्य और त्रिदोष शामक माना गया है, लेकिन यह विशेष रूप से वात और कफ को संतुलित करने में सहायक होता है। इसलिए कब्ज को दूर करने में केसर के पानी को फायदेमंद माना जाता है।

कब्ज में केसर का पानी कैसे काम करता है?

पाचन अग्नि होती है सक्रिय - डॉ. रोहित साने का कहना है कि केसर हल्का गर्म (उष्ण) प्रभाव रखता है। यह पाचन तंत्र को उत्तेजित कर जठराग्नि को मजबूत बनाता है। नियमित रूप से केसर का पानी पीने से मल सख्त नहीं होता है। यह पानी मल तो आंतों से नीचे की ओर धकेलता है। इससे सुबह मल त्याग की प्रक्रिया आसान हो जाती है और आपको घंटों तक टॉयलेट सीट पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। आंतों का सूखापन कम होता है- आयुर्वेद के अनुसार वात दोष बढ़ने से आंतों में सूखापन आता है। केसर का पानी शरीर में नमी बनाए रखने में मदद करता है। रोजाना सुबह खाली पेट केसर का पानी परीने से आंतों का सूखापन घटता है और कब्ज के साथ- साथ पेट दर्द और एसिडिटी की परेशानी भी कम होती है। मानसिक तनाव कम होता है- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि तनाव भी कब्ज का एक बड़ा कारण है। केसर को प्राकृतिक मूड बूस्टर माना जाता है। यह मन को शांत करता है, जिससे पाचन बेहतर होता है। केसर का पानी पीने से डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लक्षण कम होते हैं। जिससे पाचन तंत्रिका पर पड़ने वाला प्रभाव घटता है। गैस और पेट फूलना कम करता है -कब्ज के साथ अक्सर गैस और भारीपन की समस्या होती है। केसर में मौजूद तत्व पाचन तंत्र को संतुलित करके गैस बनने की समस्या को कम कर सकते हैं।

कब्ज के लिए केसर का पानी कैसे बनाएं- How to make saffron water for constipation

कब्ज के लिए केसर का पानी बनाने के लिए नीचे बताए गए प्रोसेस को फॉलो करें...

कब्ज से राहत पाने के लिए केसर का पानी कब पिएं?

आयुर्वेद के अनुसार, कब्ज से राहत पाने के लिए केसर का पानी सुबह खाली पेट या रात को सोने से आधे घंटे पहले पीना चाहिए। लगातार 5–7 दिन तक केसर के पानी का सेवन करने से हल्की कब्ज में सुधार महसूस हो सकता है।

Add The HealthSite as a Preferred Source

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।