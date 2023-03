क्या आपको भी नहाने के बाद होता है सिरदर्द, जानें इसके कारण और आयुर्वेद में इससे राहत के उपाय

क्या आप जानते हैं कि इस तरह का सिरदर्द नहाने के गलत तरीके से जुड़ा हुआ है।

Bath Related Headache: नहाने के बाद शरीर साफ और तरोताजा महसूस करता है और लोगों को तनाव, दर्द और थकान से आराम महसूस होता है। लेकिन, कई बार देखा गया है कि नहाने के बाद ही लोगों को सिर में दर्द महसूस होने लगता है। कई बार यह सिरदर्द कई घंटों तक रहता है और व्यक्ति को काफी देर तक परेशानी महसूस होती है। वहीं, सिर का यह तरह अधकपारी (Adhkapaari) या माइग्रेन (Migraine) की तरह भी महसूस होता है जिसमें, माथे के साथ-साथ आंखों के आसपास भी दर्द महसूस होता है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इस तरह का सिरदर्द नहाने के गलत तरीके से जुड़ा हुआ है। जी हां, आयुर्वेद (Ayurveda) में नहाते समय कुछ नियमों की बात कही जाती है जिसकी मदद से लोगों को नहाने के बाद सिरदर्द या अन्य किसी परेशानी से बचने में मदद होती है। (how to prevent headache after bath and right way of bath in Hindi. )

सिरदर्द से बचने के लिए क्या है नहाने का सही तरीका (How to prevent bath related headache)

बड़े-बुजुर्गों को आपने भी अक्सर देखा होगा कि वे नहाते समय धीमी गति से और धीरे-धीरे शरीर पर पानी डालते हैं। दरअसल, इसके पीछे कुछ पुराने नियम और लॉजिक जुड़े हुए हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार सिर पर सीधा पानी डालने से ब्रेन हैम्रेज (Brain Hemorrhage) का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए, सीधे-सीधे शॉवर के नीचे खड़े होने या सबसे पहले सिर पर पानी डालने से बचें। तो क्या है नहाने का सही तरीका और कैसे करनी चाहिए स्नान की शुरूआत।

एक्सपर्ट्स की सलाह देते हैं कि नहाने से पहले अपनी हथेली पर कुछ बूंदें सादा या ठंडा पानी लें और इसे सिर के अगले हिस्से में लगाएं। सिर का यह हिस्सा यह एक ऐसा स्थान है जो दोनों कानों की सीध में होता है और यहां पानी रगड़ने से सिर और शरीर को ठंडक मिलती है। (benefits of rubbing water on head before bath)

इसके बाद आप पैरों की उंगलियों पर पानी डालें, फिर धीरे-धीरे पैरों के निचले हिस्से पर, घुटनों पर, थाइज पर और फिर शरीर के ऊपरी हिस्सों पर पानी डालें। (tips to start bath as per ayurveda)

फिर चूल्लूभर पानी लें और इसे मुंह में भरें। फिर उसके बाद सिर पर पानी डालें। अगर आप शैम्पू नहीं करना चाहते तो कंधें, कानों और चेहरे पर पानी डालें। फिर साबुन लगाएं और शॉवर के नीचे या बाल्टी में पानी लेकर नहाएं और स्नान पूरा करें। (Right way of bathing as per ayurveda)

एक्सपर्ट्स के अनुसार, गलत तरीके से नहाने से ना केवल सिरदर्द जैसी परेशानी होती है बल्कि, इससे कई बीमारियों का रिस्क भी बढ़ता है। जैसे खाना खाने के बाद नहाने से पाचनशक्ति पर असर पड़ता है वहीं, बहुत गर्म पानी से नहाने से त्वचा को नुकसान होता है। कुछ गम्भीर मामलों में नहाने का गलत तरीका स्नान करने वाले व्यक्ति के लिए जानलेवा भी हो सकता है। जैसा कि आजकल शॉवर से नहाने का चलन आम है और लोग जल्दबाजी में जाकर शॉवर के नीचे खड़े हो जाते हैं। लेकिन, सीधे शॉवर से नहाना ठीक नहीं। बाल्टी में पानी लेकर या बाथटब में बैठकर नहाना, नदियों में तैरना आदि स्नान करने के सही तरीके बताए जाते हैं। हालांकि, इन तरीकों से नहाते समय भी पहले पैंरों को भिगोने और फिर सिर पर पानी डालने की सलाह दी जाती है।