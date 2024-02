बसंत पंचमी पर चढ़नेवाला पंचामृत है इन 5 गुणों की खान, सर्दियों में हेल्दी रहने में यूं करता है हेल्प

पंचामृत 5 तरह ही नेचुरल और हेल्दी चीजों से तैयार किया जाता है। ये सभी फूड्स पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं।

Panchamrit Health Benefits:बसंत पंचमी का त्योहार बसंत ऋतु की शुरूआत कहा जाता है। इस साल बसंत पंचमी 14 फरवरी (Basant Panchami 2024 date) को मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान और विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है और इस दिन लोग पीले, नारंगी और लाल रंग के कपड़े पहनते हैं। बसंत पंचमी की एक और खासियत है इस दिन चढ़ाए जाने वाले प्रसाद जिनमें पीले रंग के चावल, बेसन की बर्फी और हलवा जैसी स्वादिष्ट और पौष्टिक चीजें शामिल हैं। इन सबके साथ पूजा के समय देवी सरस्वती (Goddess Sarswati) को पंचामृत भी चढ़ाया जाता है। यह एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जो प्रसाद के तौर पर लगभग हर देवता को चढ़ाया जाता है। पर बहुत कम लोगों को पता है कि पंचामृत बनाने की विधि आयुर्वेद के नियमों पर आधारित है। आयुर्वेद में पंचामृत (Panchamrit in ayurveda) के सेवन को हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी बताया जाता है। आइए जानें पंचामृत पीने के फायदे। (Benefits of drinking panchamrit in hindi)

पंचामृत क्या है और यह किन कैसे बनता है?

पंचामृत 5 तरह ही नेचुरल और हेल्दी चीजों से तैयार किया जाता है। पंचामृत बनाते समय गाय का दूध, घी, दही, दूध और मिश्री या शहद का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि दूध प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और देसी घी में हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। इसी तरह शहद और दही भी हर मौसम में हेल्थ के लिए लाभकारी पाए गए हैं। इसी तरह पंचामृत में केसर और तुलसी के पत्ते (Tulsi leaves) भी मिलाए जाते हैं जो इसकी पौष्टिकता बढ़ा देते हैं।

पंचामृत पीने के स्वास्थ्य लाभ क्या हैं?

जैसा कि पंचामृत में दूध, घी और शहद जैसी चीजें मिलायी जाती हैं जो कई प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। पंचामृत पीने से आपको तुरंत शक्ति मिलती है। व्रत-उपवास और पूजा जैसी विधियों में लोग लम्बे समय तक भूखा रहते हैं। ऐसे में पंचामृत पीने से शरीर को तुरंत पोषण और शक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा पंचामृत पीने से ब्रेन, स्किन, हड्डियों और मसल्स को भी शक्ति देता है। पंचामृत पीने के कुछ लाभ ये भी हैं-

पंचामृत मस्तिष्क के लिए भी टॉनिक (brain tonic) की तरह काम करता है। यह मेमरी पॉवर बढ़ाता है और कॉग्निटिव हेल्थ को सुधारता है। इसमें शहद मिलाया जाता है जो एंटी-बैक्टेरियल तत्वों से भरपूर होता है। यह इम्यनिटी बढ़ाता है। हाइपरएसिडिटी या पित्त जैसी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए पंचामृत का सेवन बहुत लाभदायक माना जाता है। पंचामृत पीने से आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ में भी सुधार होता है। दूध और दही मिलाने से कैल्शियम की मात्रा भी पंचामृत में बढ़ जाती है। इसीलिए पंचामृत पीने से हड्डियां भी मजबूत बनती हैं।