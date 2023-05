Health Benefits Of Ginger Barfi: अदरक को उसके औषधिय गुणों और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। आयुर्वेद और चीनी चिकित्सा पद्धतियों के अलावा दादी-नानी के नुस्खों में भी अदरक को कई स्वास्थ्य समस्याओं से राहत पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मौसम बदलने के साथ होने वाली सीजनल हेल्थ प्रॉब्लम्स (Seasonal Health Problems) से राहत पाने के लिए अदरक का सेवन किया जाता है। अदरक का इस्तेमाल कच्ची गांठों और सूखी गांठों या सूोंठ के पाउडर के तौर पर किया जा सकता है। वहीं, अदरक वाली चाय भारतीयों को खूब पसंद आती है। हाल ही में आयुष मंत्रालय (Ayush Ministry Of India) ने अदरक के सेवन के एक ऐसा तरीका सुझाया जो आसान और असरदार है।

मंत्रालय के सोशल मीडिया पेज पर इस अदरक की बर्फी (Adrak ki barfi) या अदरक पाक (Adrak Pak) के सेवन की सलाह दी। आयुष की तरफ से अदरक पाक बनाने के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में विस्तार से बताया गया। वहीं इसके सेवन के स्वास्थ्य लाभों (Health Benefits Of Ginger Candy) से जुड़ी जानकारी भी शेयर की।