वे कौन से आयुर्वेदिक तरीके हैं, जिनकी मदद से लिवर की समस्याओं को दूर किया जा सकता है?
वे कौन से आयुर्वेदिक तरीके हैं, जिनकी मदद से लिवर की समस्याओं को दूर किया जा सकता है?
लिवर के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को दूर करने आयुर्वेद में कई अलग-अलग तरह को औषधियों व जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। इस लेख में हम आयुर्वेद के चिकित्सक से हम इसी बारे में कुछ जानकारियां लेंगे।
Written By: Mukesh Sharma | Published : May 31, 2026 12:37 PM IST
आयुर्वेद में हर अंग के स्वास्थ्य के पीछे एक अलग विज्ञान होता है और अगर लिवर की बात करें तो लिवर को आयुर्वेद में यकृत कहा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार लिवर शरीर का एक बेहद जरूरी अंग है, जो रक्त को साफ करने वाले तंत्र की तरह काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार, यकृत मुख्य रूप से पित्त दोष का स्थान है। जब हमारे गलत खान-पान या तनाव के कारण शरीर में पित्त असंतुलित हो जाता है, तो लिवर से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इनमें प्रमुख रूप से फैटी लिवर और पीलिया जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं। इस लेख में हम आयुर्वेद व पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु सिंह से जानेंगे कि वे कौन सी खास आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जिनकी मदद से खराब लिवर को ठीक किया जा सकता है।
लिवर के लिए खास आयुर्वेदिक चिकित्सा
लिवर को पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद एक समग्र दृष्टिकोण (Holistic Approach) अपनाने की सलाह देता है, जिसमें आहार, जीवनशैली, जड़ी-बूटियां और शोधन चिकित्सा शामिल हैं।
1. लिवर के लिए आयुर्वेदिक औषधियां
लिवर को ठीक करने और उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में तिक्त (कड़वे) और दीपनीय-पाचनीय (पाचन अग्नि को बढ़ाने वाले) द्रव्यों का उपयोग किया जाता है:
योगासन और व्यायाम: नियमित रूप से मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, और भुजंगासन करने से पेट के अंगों की मालिश होती है और लिवर सक्रिय होता है।
प्राणायाम: कपालभाति (धीमी गति से) और अनुलोम-विलोम शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाते हैं और लिवर को डिटॉक्स करते हैं।
4. पंचकर्म चिकित्सा: विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना (Detoxification)
जब शरीर में टॉक्सिन्स (Amadosha) बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो केवल दवाओं से काम नहीं चलता। ऐसे में पंचकर्म द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है:
विरेचन कर्म (Virechana): यह लिवर की समस्याओं के लिए सर्वश्रेष्ठ पंचकर्म चिकित्सा है। इसमें औषधियों के माध्यम से नियंत्रित दस्त कराए जाते हैं, जिससे यकृत और पित्ताशय में जमा अतिरिक्त पित्त और टॉक्सिन्स मल मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। फैटी लिवर और पीलिया में यह अत्यंत लाभकारी है।
वमन कर्म (Vamana): यदि कफ के अवरोध के कारण लिवर की कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही हो, तो औषधीय उल्टी (वमन) कराई जाती है।
बस्ती (Basti): वात-पित्त के असंतुलन को ठीक करने और लिवर को पोषण देने के लिए औषधीय तेलों या काढ़े की एनिमा (Enema) दी जाती है।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल आयुर्वेद के से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
FAQs
लिवर को हेल्दी रखने के लिए क्या पिएं?
लिवर हेल्थ के लिए नींबू पानी पीना बेहद फायदेमंद होता है।
लिवर को हेल्दी कैसे रखें?
लिवर को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत जरूरी है।
लिवर क्या काम करता है?
यह अंग शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और पाचन का काम करता है।