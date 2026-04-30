किडनी में सूजन का आयुर्वेदिक इलाज क्या है?

किडनी में सूजन होने पर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से इसका इलाज कराया जा सकता है। इससे स्थिति में काफी हद तक सुधार हो सकता है। आइए जानते हैं किडनी में सूजन का आयुर्वेदिक इलाज क्या है?

Written By: Kishori Mishra | Published : April 30, 2026, 8:52 PM

Medically Verified By: Dr. Deepak Rathi

Image credits by: Kidney swellings Ayurvedic Treatment

किडनी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, जो शरीर के कई कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका मुख्य कार्य ब्लड को साफ करना है। इसके साथ ही पेशाब के जरिए शरीर के गंदे पदार्थों को बाहर निकालन है। इसकी मदद से शरीर के अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। ऐसे में किडनी को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है। अगर किडनी में किसी तरह की परेशानी हो जाए, तो कई तरह के कार्य प्रभावित हो सकते हैं। किडनी में सूजन की बात करें, तो यह कोई एक बीमारी नहीं होती है, बल्कि कई समस्याओं का संकेत हो सकती है। इन समस्याओं के आधार पर ही किडनी में सूजन का इलाज किया जाता है। आयुर्वेद में किडनी के सूजन का इलाज कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी के लिए हमने दिल्ली स्थित महर्षि आयुर्वेद हॉस्पिटल के सीनियर आयुर्वेद कंसल्टेंट वी.डी. डॉ. दीपक राठी (बीएएमएस, एमडी-पंचकर्म) से बातचीत की है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आयुर्वेदाचार्य?

किडनी में सूजन कब होती है?

डॉ. दीपक राठी का कहना है कि किडनी में सूजन की स्थिति को हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है। यह स्थिति तब होती है, जब किडनी में किसी तरह की रुकावट, पथरी, इन्फेक्शन या यूरिन के वापस भरने के कारण पेशाब किडनी से सही तरह बाहर नहीं निकल पाता है। इससे किडनी में सूजन, दर्द और कार्यक्षमता में कमी आ सकती है। आयुर्वेद में इसे मुख्यतः मूत्रवह स्रोतस विकार, मूत्रकृच्छ, मूत्राघात तथा शोथ के रूप में देखा जाता है।

किडनी में सूजन के लक्षण क्या हैं?

डॉ. दीपक राठी का कहना है कि किडनी में सूजन के कई लक्षण हो सकते हैं, जिसे ध्यान में रखकर इलाज किया जाता है। इसके कुछ लक्षण सामान्य हैं, जैसे-

कमर या पीठ के दोनों ओर दर्द पेशाब में जलन पेशाब कम आना पैरों और चेहरे पर सूजन आना कमजोरी और कभी-कभी बुखार आना, इत्यादि।

किडनी में सूजन का आयुर्वेदिक उपचार क्या है?

किडनी में सूजन होने पर आयुर्वेद में कुछ खास तरह की जड़ी-बूटियां दी जाती हैं, जो निम्न हैं-

किडनी में सूजन होने पर पुनर्नवा काफी फायदेमंद हो सकता है। इसे सबसे महत्वपूर्ण जड़ी-बूटी मानी जाती है, क्योंकि यह मूत्रल होकर शरीर से अतिरिक्त द्रव बाहर निकालने में सहायक साबित हो सकती है।

इसके साथ गोक्षुर भी किडनी के सूजन को कम करने वाली खास तरह की जड़ी-बूटी है। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होता है, जो सूजन को कम करने में प्रभावी साबित हो सकता है।

वरुण किडनी में सूजन की परेशानी को दूर कर सकता है। दरअसल, इसमें मूत्रवर्धक गुण होता है, जो शरीर में अतिरिक्त गंदगी को बाहर कर सकता है। इसके साथ ही यह किडनी स्टोन को तोड़ने में भी असरदार हो सकता है।

चंद्रप्रभा वटी भी किडनी में सूजन होने पर फायदेमंद हो सकता है।

किडनी में सूजन होने पर क्या करें?

डॉक्टर कहते हैं कि किडनी में सूजन होने पर जड़ी-बूटियों के साथ-साथ अपने खानपान में बदलाव करके भी स्थिति में सुधार किया जा सकता है, जैसे-

अपने डाइट में कम से कम नमक को जोड़ें।

पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं।

किडनी में सूजन होने पर जौ का पानी पिएं।

कुल्था यानि कुलथी का पानी या सूप भी किडनी में होने वाली सूजन को कम करने में लाभकारी हो सकता है।

Disclaimer : ध्यान रखें कि अगर आपको किडनी में सूजन के साथ तेज दर्द, बुखार, क्रिएटिनिन बढ़ा हो या पेशाब रुक रहा हो, तो ऐसी स्थिति में यूरिन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट करा लें। क्योंकि कुछ स्थितियों में तुरंत इलाज की जरूरत होती है, ताकि स्थिति की गंभीरता कम हो सके।

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