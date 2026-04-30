किडनी में सूजन का आयुर्वेदिक इलाज क्या है?

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Written By: Kishori Mishra | Published : April 30, 2026, 8:52 PM
Medically Verified By: Dr. Deepak Rathi
किडनी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, जो शरीर के कई कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका मुख्य कार्य ब्लड को साफ करना है। इसके साथ ही पेशाब के जरिए शरीर के गंदे पदार्थों को बाहर निकालन है। इसकी मदद से शरीर के अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। ऐसे में किडनी को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है। अगर किडनी में किसी तरह की परेशानी हो जाए, तो कई तरह के कार्य प्रभावित हो सकते हैं। किडनी में सूजन की बात करें, तो यह कोई एक बीमारी नहीं होती है, बल्कि कई समस्याओं का संकेत हो सकती है। इन समस्याओं के आधार पर ही किडनी में सूजन का इलाज किया जाता है। आयुर्वेद में किडनी के सूजन का इलाज कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी के लिए हमने दिल्ली स्थित महर्षि आयुर्वेद हॉस्पिटल के सीनियर आयुर्वेद कंसल्टेंट वी.डी. डॉ. दीपक राठी (बीएएमएस, एमडी-पंचकर्म) से बातचीत की है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आयुर्वेदाचार्य?
डॉ. दीपक राठी का कहना है कि किडनी में सूजन की स्थिति को हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है। यह स्थिति तब होती है, जब किडनी में किसी तरह की रुकावट, पथरी, इन्फेक्शन या यूरिन के वापस भरने के कारण पेशाब किडनी से सही तरह बाहर नहीं निकल पाता है। इससे किडनी में सूजन, दर्द और कार्यक्षमता में कमी आ सकती है। आयुर्वेद में इसे मुख्यतः मूत्रवह स्रोतस विकार, मूत्रकृच्छ, मूत्राघात तथा शोथ के रूप में देखा जाता है।
डॉ. दीपक राठी का कहना है कि किडनी में सूजन के कई लक्षण हो सकते हैं, जिसे ध्यान में रखकर इलाज किया जाता है। इसके कुछ लक्षण सामान्य हैं, जैसे-
किडनी में सूजन होने पर आयुर्वेद में कुछ खास तरह की जड़ी-बूटियां दी जाती हैं, जो निम्न हैं-
डॉक्टर कहते हैं कि किडनी में सूजन होने पर जड़ी-बूटियों के साथ-साथ अपने खानपान में बदलाव करके भी स्थिति में सुधार किया जा सकता है, जैसे-
Disclaimer : ध्यान रखें कि अगर आपको किडनी में सूजन के साथ तेज दर्द, बुखार, क्रिएटिनिन बढ़ा हो या पेशाब रुक रहा हो, तो ऐसी स्थिति में यूरिन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट करा लें। क्योंकि कुछ स्थितियों में तुरंत इलाज की जरूरत होती है, ताकि स्थिति की गंभीरता कम हो सके।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.