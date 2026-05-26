गर्मी में ज्यादा होते हैं मुंह के छाले, राहत पाने के लिए अपनाएं ये 5 आयुर्वेदिक उपाय

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 26, 2026 8:25 AM IST
देश के विभिन्न राज्यों में गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। गर्मी के मौसम में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। गर्मी में होने वाली परेशानियों में से एक है मुंह के छाले। गलत खानपान, कम पानी पीने और गर्म जगह पर ज्यादा समय बिताने वाले लोगों में मुंह के छालों की समस्या ज्यादा देखी जाती है। मुंह के छाले दिखने में भले ही छोटे हों, लेकिन उनका दर्द काफी परेशान कर सकता है। कई बार खाना खाना, बात करना या पानी पीना तक मुश्किल हो जाता है। गालों के अंदर, जीभ या होंठों पर होने वाले इन छालों को आम भाषा में छाले कहा जाता है। मुंह के छालों की समस्या में अक्सर लोग दवा खाते हैं। गर्मी में अगर आपको भी मुंह के छालों की समस्या होती है तो दवा नहीं कुछ आयुर्वेदिक उपायों को अपना सकते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में-
दिल्ली की आशा आयुर्वेदा की डायरेक्टर और आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. चंचल शर्मा बताती हैं कि आयुर्वेद में मुंह के छालों को मुख पाका कहा जाता है। यह समस्या शरीर में पित्त दोष के असंतुलन से जुड़ी मानी जाती है। पित्त शरीर की गर्मी और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। गर्मी के मौसम में गलत खानपान, तनाव और पेट से जुड़ी परेशानी होने परेशानी ज्यादा होती है, तब मुंह के छाले होना आम बात है।
आयुर्वेद में मुलेठी यानी यष्टिमधु को बेहद असरदार माना गया है। इसमें ठंडक और सूजन कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। वहीं शहद छाले वाली जगह को सुरक्षा देता है और हीलिंक में मदद करता है।
कैसे करें इस्तेमाल?
डॉ. चंचल शर्मा का कहना है कि गर्मी में शरीर का पित्त बढ़ जाती है। मुंह के छाले भी पित्त से जुड़ी समस्या है। गर्मी में मुंह के छालों की समस्या से राहत पाने के लिए खाने में ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए, जिसकी तासीर ठंडी हो। इसके लिए डाइट में नारियल पानी, सौंफ, ताजा छाछ को शामिल करें। वहीं, मुंह के छाले होने पर ज्यादा मसालेदार खाना, चाय, कॉफी, प्रोसेस्ड स्नैक्स से दूरी बनाएं।
मुंह के छालों पर सीधे घी लगाना चाहिए।
आयुर्वेद में गाय के घी को भी मुंह के छालों के लिए अच्छा माना जाता है। यह जलन और सूखेपन को कम करने में मदद कर सकता है।
छालों में कैसे इस्तेमाल करें घी
गर्मी में ज्यादा तापमान के कारण मानसिक तनाव होना भी आम बात है। आयुर्वेद कहता है कि ज्यादा मानसिक तनाव भी मुंह के छालों की समस्या को बढ़ावा देता है। इसलिए गर्मी में मानसिक तनाव को कम करने रोजाना योग या प्राणायाम करें। मानसिक तनाव कम हो इसके लिए रात को पर्याप्त नींद लें। रात को सोने से पहले लंबे समय तक मोबाइल का इस्तेमाल करने से बचें।
आयुर्वेद में गंडूष और कवला जैसी पारंपरिक प्रक्रियाएं भी फायदेमंद मानी जाती हैं। डॉ. चंचल शर्मा के अनुसार, मुंह के छालों को कम करने के लिए सही आयुर्वेदिक ओरल केयर को अपनाना जरूरी है। इसके लिए नारियल तेल को कुछ मिनट मुंह में रखें। इसक अलावा हल्दी और नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे करें। इससे ओरल हाइजीन बेहतर रहती है और छाले जल्दी ठीक हो सकते हैं।
Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी उपचार या दवा को अपनाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।