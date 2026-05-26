hamburger icon
A
Read in English
  • Home
  • Ayurveda
  • गर्मी में ज्यादा होते हैं मुंह के छाले, राहत पाने के लिए अपनाएं ये 5 आयुर्वेदिक उपाय

गर्मी में ज्यादा होते हैं मुंह के छाले, राहत पाने के लिए अपनाएं ये 5 आयुर्वेदिक उपाय

मुंह के छालों से राहत पाने के लिए सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहने की बजाय आयुर्वेदिक उपाय भी मददगार साबित हो सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 5 आयुर्वेद उपायों के बारे में, जो आपको मुंह के छालों के राहत दिला सकते हैं।

WrittenBy

Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 26, 2026 8:25 AM IST

thehealthsite.com top news

(this image was generated by chatgpt)

देश के विभिन्न राज्यों में गर्मी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। गर्मी के मौसम में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। गर्मी में होने वाली परेशानियों में से एक है मुंह के छाले। गलत खानपान, कम पानी पीने और गर्म जगह पर ज्यादा समय बिताने वाले लोगों में मुंह के छालों की समस्या ज्यादा देखी जाती है। मुंह के छाले दिखने में भले ही छोटे हों, लेकिन उनका दर्द काफी परेशान कर सकता है। कई बार खाना खाना, बात करना या पानी पीना तक मुश्किल हो जाता है। गालों के अंदर, जीभ या होंठों पर होने वाले इन छालों को आम भाषा में छाले कहा जाता है। मुंह के छालों की समस्या में अक्सर लोग दवा खाते हैं। गर्मी में अगर आपको भी मुंह के छालों की समस्या होती है तो दवा नहीं कुछ आयुर्वेदिक उपायों को अपना सकते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में-

आयुर्वेद में क्यों होते हैं मुंह के छाले?

दिल्ली की आशा आयुर्वेदा की डायरेक्टर और आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. चंचल शर्मा बताती हैं कि आयुर्वेद में मुंह के छालों को मुख पाका कहा जाता है। यह समस्या शरीर में पित्त दोष के असंतुलन से जुड़ी मानी जाती है। पित्त शरीर की गर्मी और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। गर्मी के मौसम में गलत खानपान, तनाव और पेट से जुड़ी परेशानी होने परेशानी ज्यादा होती है, तब मुंह के छाले होना आम बात है।

मुंह के छालों से राहत दिला सकते हैं ये आयुर्वेदिक उपाय

1. मुलेठी और शहद का मिश्रण

आयुर्वेद में मुलेठी यानी यष्टिमधु को बेहद असरदार माना गया है। इसमें ठंडक और सूजन कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। वहीं शहद छाले वाली जगह को सुरक्षा देता है और हीलिंक में मदद करता है।

Also Read

कैसे करें इस्तेमाल?

  1. मुलेठी पाउडर में थोड़ा शहद मिलाएं
  2. इसे छाले पर दिन में 2-3 बार हल्के हाथों से लगाएं
  3. इससे छालों की जलन और दर्द कम हो सकता है।

2. ठंडा खाना खाएं

डॉ. चंचल शर्मा का कहना है कि गर्मी में शरीर का पित्त बढ़ जाती है। मुंह के छाले भी पित्त से जुड़ी समस्या है। गर्मी में मुंह के छालों की समस्या से राहत पाने के लिए खाने में ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए, जिसकी तासीर ठंडी हो। इसके लिए डाइट में नारियल पानी, सौंफ, ताजा छाछ को शामिल करें। वहीं, मुंह के छाले होने पर ज्यादा मसालेदार खाना, चाय, कॉफी, प्रोसेस्ड स्नैक्स से दूरी बनाएं।

ghee gud मुंह के छालों पर सीधे घी लगाना चाहिए।

3. देसी घी भी है फायदेमंद

आयुर्वेद में गाय के घी को भी मुंह के छालों के लिए अच्छा माना जाता है। यह जलन और सूखेपन को कम करने में मदद कर सकता है।

छालों में कैसे इस्तेमाल करें घी

  1. थोड़ा घी सीधे छाले पर लगाएं और 2 मिनट के लिए छोड़ दें।
  2. रात में गुनगुने दूध के साथ 1 चम्मच घी पिएं।
  3. इससे बार-बार छाले होने की संभावना कम हो सकती है।

4. मानसिक तनाव कम करें

गर्मी में ज्यादा तापमान के कारण मानसिक तनाव होना भी आम बात है। आयुर्वेद कहता है कि ज्यादा मानसिक तनाव भी मुंह के छालों की समस्या को बढ़ावा देता है। इसलिए गर्मी में मानसिक तनाव को कम करने रोजाना योग या प्राणायाम करें। मानसिक तनाव कम हो इसके लिए रात को पर्याप्त नींद लें। रात को सोने से पहले लंबे समय तक मोबाइल का इस्तेमाल करने से बचें।

5. आयुर्वेदिक ओरल केयर को अपनाएं

आयुर्वेद में गंडूष और कवला जैसी पारंपरिक प्रक्रियाएं भी फायदेमंद मानी जाती हैं। डॉ. चंचल शर्मा के अनुसार, मुंह के छालों को कम करने के लिए सही आयुर्वेदिक ओरल केयर को अपनाना जरूरी है। इसके लिए नारियल तेल को कुछ मिनट मुंह में रखें। इसक अलावा हल्दी और नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे करें। इससे ओरल हाइजीन बेहतर रहती है और छाले जल्दी ठीक हो सकते हैं।

Disclaimer: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी उपचार या दवा को अपनाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Add The Health Site as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source
आशु कुमार दास

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More