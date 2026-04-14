गर्मी में पेट में अक्सर होती है जलन? ये 5 जड़ी-बूटियां हो सकती हैं फायदेमंद

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Herbs for Pet ki Jalan: गर्मियों में धूप की वजह से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। इस मौसम में शरीर में पित्त बढ़ना बेहद आम है। पित्त बढ़ने से पेट में गर्मी बढ़ती है और इसकी वजह से जलन होने लगती है। पेट में जलन होने पर अक्सर लोग ठंडा पानी पीते हैं, जिससे राहत भी मिलती है। लेकिन, पेट की जलन शांत करने और पेट को ठंडक पहुंचाने के लिए आप कुछ जड़ी-बूटियों का सेवन कर सकते हैं। ऐसी जड़ी-बूटियां जिनकी तासीर ठंडी होती है, वे पेट की जलन को शांत कर सकती हैं। आइए, रामहंस चेरिटेबल हॉस्पिटल, सिरसा के आयुर्वेदिक डॉ. श्रेय शर्मा से जानते हैं कि पेट की जलन को शांत करने के लिए कौन-सी जड़ी-बूटियां खाएं?
आयुर्वेद में मुलेठी को औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है। यह सेहत से जुड़ी कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करती है। मुलेठी की तासीर ठंडी होती है, इसलिए अगर गर्मियों में पेट में जलन होती है तो आप मुलेठी का सेवन कर सकते हैं। मुलेठी पेट को ठंडक पहुंचाकर जलन को शांत करती है। पेट की जलन कम करने के लिए आप मुलेठी का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। मुलेठी को डाइजेशन के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। यह मल त्याग को आसान बनाता है।
आयुर्वेद में पिप्पली जड़ी-बूटी को बेहद लाभकारी माना जाता है। अगर गर्मियों में आपको पेट में जलन हो रही है तो आप पिप्पली का सेवन कर सकते हैं। पिप्पली पाचन अग्नि को बेहतर बनाती है। यह भोजन को भी पाचन में मदद करती है। पिप्पली का काढ़ा या पानी पीने से पेट और सीने की जलन को शांत किया जा सकता है। यह पेट से जुड़ी समस्याओं से भी छुटकारा दिलाती है।
कालमेघ एक ऐसी जड़ी-बूटी है, जो औषधीय गुणों से भरपूर होती है। गर्मियों में पेट की जलन शांत करने के लिए आप कालमेघ का सेवन कर सकते हैं। कालमेघ का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है। आयुर्वेद के अनुसार, आप कई तरह की बीमारियों का इलाज करने के लिए कालमेघ का उपयोग कर सकते हैं। यह पित्त को शांत करके जलन और एसिडिटी से राहत दिलाती है। कालमेघ को लिवर हेल्थ के लिए भी लाभकारी माना जाता है।
पुदीने का पानी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। आयुर्वेद के अनुसार, अगर गर्मियों में पेट में जलन हो रही है तो आप पुदीने का पानी पी सकते हैं। पुदीने की तासीर बेहद ठंडी होती है। अगर आप पुदीने का पानी पिएंगे, तो इससे शरीर को ठंडक मिलेगी और पेट की जलन भी शांत होगी। पुदीना पेट की मांसपेशियों को आराम देता है और सूजन को कम करता है। आप पुदीना और नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं।
कैमोमाइल एक ऐसी जड़ी-बूटी है, जिसका उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है। अगर गर्मियों में पेट में जलन होती है, तो आप कैमोमाइल टी पी सकते हैं। कैमोमाइल टी पीने से तनाव कम होता है और नींद भी अच्छी आती है। इस चाय को पीने से पाचन में सुधार होता है और एसिडिटी से राहत मिलती है। यह पेट में एसिड के उत्पादन को कम करता है, इससे कब्ज आदि से भी छुटकारा मिलता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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