सीजनल फ्लू के खतरे से खुद को सेफ रखना है आसान, इन आयुर्वेदिक टिप्स से दूर रहेगी बीमारियां

सही डाइट लेकर और सही फू़ड्स का सेवन करने से शरीर को शक्ति तो मिलती ही है साथ ही कई बीमारियों से रिकवर होने में भी मदद होती है।

Ayurvedic foods for strong immunity in winters: मौसम बदलने के साथ ना केवल इम्यूनिटी बल्कि, शरीर की शक्ति में भी बदलाव आता है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने पर जहां लोगों को बीमारियों और हेल्थ प्रॉब्लम्स से बचने में मदद होती है। वहीं, बार-बार हवा के जरिए फैलने वाले वायरस या प्रदूषण की वजह से होने वाले संक्रमण से भी शरीर को सुरक्षित रखता है। मौसम में होने वाले बदलाव (changing weather) और वातावरण का सामना करने के लिए शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत भी अलग-अलग तरीके से पड़ती है। आयुर्वेद में भी मौसम बदलने के साथ डाइट में बदलाव करने की सलाह दी जाती है। इस तरह से सही डाइट लेकर और सही फू़ड्स का सेवन करने से शरीर को शक्ति तो मिलती ही है साथ ही कई बीमारियों से रिकवर होने में भी मदद होती है।

सर्दियों के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने और स्टैमिना बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में किन फूड्स के सेवन की सलाह दी गयी है आइए जानें उन्हीं फूड्स के बारे में यहां। इन फल, सब्जियों और हर्ब्स को अपनी डाइट में शामिल करने से आपकी रोग-प्रतिरोधक शक्ति बढ़ सकती है और आप वायरल बीमारियों और संक्रमण के खतरे के बीच खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।

सर्दियों में स्वस्थ रहने के लिए जरूर खाएं ये आयुर्वेदिक फूड्स

च्यवनप्राश ( Chyawanprash)

आयुर्वेद में च्यवनप्राश को जिंदगी लम्बी बनाने वाला और इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड बताया गया है। च्यवनप्राश में 40 से अधिक औषधियों और हर्ब्स का मिश्रण होता है। इस मिश्रण का सेवन करने से ना केवल इम्यूनिटी बढ़ती है बल्कि, इससे मेमरी में बढ़ोतरी होती है, रक्त शुद्ध होता है , पाचनशक्ति बढ़ती है और इससे मौसमी बीमारियों से भी सुरक्षा मिलती है।

शकरकंद

सर्दियों का खास फूड है शकरकंद जिसे एनर्जी बढ़ाने और कमजोरी दूर करने वाली सब्जी माना जाता है। शकरकंद में विटामिन ए पाया जाता है और यह पोटैशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स से भी समृद्ध होता है। सर्दियों में शकरकंद को स्टैमिना बढ़ता है और इम्यून पॉवर में भी बढ़ोतरी होती है। वहीं शकरकंद में बीटा-केरोटिन भी पाया जाता है जो खून बढ़ाता है। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला विटामिन सी भी शकरकंद में काफी अच्छी मात्रा में होता है।

मूंगफली (Groundnut)

प्रोटीन का अच्छा स्रोत होने के साथ-साथ मूंगफली का सेवन करने से हेल्दी फैट्स और कई माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स (micro- and macronutrient) पाए जाते जो सर्दियों में बीमारियों से बचाने और शरीर का तापमान अच्छा रखने का काम करता है। (Health benefits of eating Peanuts in winters)

