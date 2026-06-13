आयुर्वेद विशेषज्ञ ने बताया वात, पित्त व कफ क्या होते हैं और इन्हें संतुलित कैसे रखा जा सकता है।

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Written By: Mukesh Sharma | Updated : June 13, 2026 4:34 PM IST
Medically Verified By: Dr. Himanshu Singh
दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद का नाम सबसे पहले आता है और माना जाता है कि आज जब दुनिया ने स्वास्थ्य के बारे में ठीक से जाना भी नहीं था जब आयुर्वेद में समस्याओं का इलाज भी ढूंढना शुरु कर दिया था और आज भी स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका इलाज करने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पर ही भरोसा किया जाता है। आपने भी अक्सर जरूर सुना होगा कि आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ के बारे में काफी बात की जाती है। लेकिन इन चीजों के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है, बल्कि आयुर्वद के अनुसार वात, कफ और पित्त बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली इसी के आधार पर काम करती है। चलिए आयुर्वेद व पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु सिंह से इस लेख में वात, कफ और पित्त के बारे में जानते हैं।
आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर तीन अलग-अलग प्राकृतिक ऊर्जाओं या दोषों से बना होता है, जिन्हें वात, कफ और पित्त के नाम से जाना जाता है। वात का मतलब होता है वायु व आकाश, पित्त का मतलब होता है अग्नि व जल और पित्त का मतलब होता है पृथ्वी व जल। स्वास्थ्य को हेल्दी रखने के लिए इनका बैलेंस सही होना बेहद जरूरी है क्योंकि ये तीनों दोष संतुलन में रहते हैं, तो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। इसके विपरीत अगर इनका संतुलन बिगड़ने लगता है, तो अलग-अलग बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। आयुर्वेद में इन दोषों को संतुलित रखने के लिए दिनचर्या, आहार और योग का होना बहुत ही जरूरी है।
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आयुर्वेद के अनुसार एक सही दिनचर्या का मतलब यह है कि अपने शरीर के चक्र को प्रकृति के चक्र के साथ मिला कर चल रहे हैं और उसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है -
आयुर्वेद में एक कहावत है "जैसा अन्न, वैसा मन" जिसका मतलब हुआ कि आप जैसा खाना खाओगे आपका मन भी ऐसा ही रहेगा। इसलिए आयुर्वेद में भोजन के लेकर कुछ खास नियम होते हैं।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल वात, कफ और पित्त दोष से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।