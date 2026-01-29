1 दिन में कब्ज को खत्म कर देगा त्रिफला, Ayurveda डॉक्टर ने बताया खाने का सही तरीका- जिससे साफ होगा पेट

How To Use Triphala For Constipation: त्रिफला- हरड़, बहेड़ा और आंवला को मिलाकर बनाता है। त्रिफला का सेवन करने से पेट सही से साफ होता है और कब्ज की परेशानी दूर होती है।

How To Use Triphala For Constipation: सर्दियों के मौसम में अगर आप भी कब्ज से परेशान रहते हैं तो त्रिफला को आजमाकर देखिए। त्रिफला को हरड़, बहेड़ा और आंवला को मिलाकर बनाया जाता है। आयुर्वेदिक डॉ. देव भारती का कहना है कि नियमित रूप से त्रिफला लिया जाए, तो इससे मल मुलायम बनता है। जिससे पेट सुबह सही तरीके से साफ होता है और कब्ज की समस्या धीरे- धीरे खत्म (Kabj Mein Triphala Khane ke Fayde) होने लगती है।

कब्ज में त्रिफला खाने के फायदे

पेट को साफ करता है- इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में डॉ. देव भारती बताते हैं कि त्रिफला को तीन चीजों को मिलाकर तैयार किया जाता है। ये हल्का रेचक (laxative) होता है, जो बिना नुकसान पहुंचाए आंतों की सफाई करता है और मल त्याग को आसान बनाता है। पाचन शक्ति मजबूत करें- त्रिफला को किसी भी रूप में खाने से पाचन एंजाइम एक्टिव होते हैं। इससे खाना सही तरीके से पचता है और गैस, अपच, भारीपन जैसी समस्याएं कम होती हैं। मेटाबॉलिज्म में सुधार- आयुर्वेद के अनुसार त्रिफला का सेवन करने से शरीर की क्रिया-प्रणाली बेहतर बनती है। ये बार-बार होने वाली कब्ज की समस्या का दूर करता है। मल को बनाता है मुलायम- कब्ज से परेशान लोग अक्सर सुबह देर तक टॉयलेट में बैठे रहते हैं। ये परेशानी मल के हार्ड होने की वजह से होती है। त्रिफला खाने से मल मुलायम बनता है। ये आयुर्वेदिक औषधि सुबह मल त्याग की प्रक्रिया को आसान बनाती है। इससे आपको सुबह घंटों तक टॉयलेट में बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। आंतों की सफाई करता है- त्रिफला आंतों में जमी गंदगी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। इससे कब्ज और पेट से जुड़ी अन्य बीमारियों को दूर रखने में मदद मिलती है।

कब्ज में त्रिफला का सेवन कैसे करें

आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते हैं कि जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, उन्हें रात को सोने से पहले त्रिफला चूर्ण खाना चाहिए। इसके लिए 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लें और इसे रात को सोते समय एक गिलास गुनगुने पानी की साथ पी फांक लें। त्रिफला चूर्ण खाने के पहले दिन ही आपको पाचन तंत्रिका में बदलाव नजर आने लगेगा और समय के साथ धीरे- धीरे कब्ज की परेशानी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी।

कब्ज में त्रिफला लेते समय सावधानी

कब्ज की परेशानी को दूर करने के लिए आप त्रिफला चूर्ण ले रहे हैं तो 1 दिन में आधा चम्मच से ज्यादा न लें। अधिक मात्रा में त्रिफला लेने से आपको दस्त या पेट दर्द की परेशानी हो सकती है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या फिर छोटे बच्चे को स्तनपान करवा रही हैं, उन्हें त्रिफला डॉक्टर की सलाह पर लेना चाहिए। 5 साल से छोटे बच्चों को त्रिफला किसी भी परिस्थिति में देने से बचना चाहिए। जिन लोगों को अत्यधिक शारीरिक कमजोरी या डिहाइड्रेशन की परेशानी है, उन्हें त्रिफला नहीं लेना चाहिए।

Highlights

त्रिफला खाने से मल मुलायम बनता है और कब्ज दूर होता है।

त्रिफला के पोषक तत्व पेट को साफ रखने में मदद करते हैं।

रात को सोने से पहले त्रिफला लेने से कब्ज कम होता है।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।