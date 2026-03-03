Written by Anju Rawat|Published : March 3, 2026 5:02 PM IST
Ashwagandha Benefits in Hindi: अश्वगंधा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यह एक आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, जो कई रोगों के इलाज में असरदार होती है। अश्वगंधा में एंटी-ऑक्सीडेंट्स, एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर की सूजन कम करने में असरदार होते हैं। अश्वगंधा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर कई रोगों का इलाज करता है। अश्वगंधा खाने से मांसपेशियों का ताकत बढ़ती है और हड्डियां मजबूत बनती हैं। अश्वगंधा को पुरुषों की प्रजनन क्षमता के लिए भी लाभकारी माना गया है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी डाइट में अश्वगंधा जरूर शामिल करना चाहिए। अश्वगंधा को स्किनकेयर, हेयर केयर और सेहत में सुधार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में Kaayu Rituals को लॉन्च किया गया है और इस मौके पर फाउंडर और आयुर्वेदिक एक्सपर्ट प्रीति चौधरी ने आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के फायदों के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने अश्वगंधा के फायदे बताते हुए कहा कि यह त्वचा, बाल और सेहत सभी के लिए लाभकारी होता है। इसलिए हर व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह पर इसका उपयोग जरूर करना चाहिए।
त्वचा के लिए अश्वगंधा के फायदे
अश्वगंधा त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह कई तरह की त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करता है।
अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। अश्वगंधा त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाता है।
अश्वगंधा स्ट्रेस हार्मोन को कम करके तनाव से राहत दिलाता है।
अश्वगंधा खाने से त्वचा से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं।
अश्वगंधा खाने से बाल भी मजबूत और घने बनते हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।