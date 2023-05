Haldi-Pudine Ki Chai: सर्दियां ही नहीं हर मौसम में पीएं हल्दी-पुदीने की हर्बल चाय, मिलेंगे ये 10 फायदे

पढ़ें हल्दी और पुदीने की चाय पीने के स्वास्थ्य लाभों के बारे में साथ ही जानें यह चाय तैयार करने का तरीका।

Mint-Turmeric Herbal Tea: वजन कम करने से लेकर सर्दी-खांसी की समस्या से राहत पाने के लिए (Home remedies for cough and cold) हर्बल चाय पीने का नुस्खा आजमाया जाता है। हर्बल टी में आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों (ayurvedic herbs) और नेचुरल इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है,जो अपने चिकित्सिय गुणों की वजह से हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। हल्दी (haldi) और पुदीने (pudine) जैसे हेल्दी इंग्रीडिएंट्स से अलग-अलग मौसम में हर्बल चाय (Herbal Tea) बनाकर पी जाती है और इस प्रकार की चाय पर लोगों को भरोसा होता है। इस लेख में पढ़ें हल्दी और पुदीने की चाय पीने के स्वास्थ्य लाभों के बारे में साथ ही जानें यह चाय तैयार करने का तरीका। (Mint-Turmeric Herbal Tea In Hindi)

हल्दी और पुदीने की पत्तियों की चाय पीएंगे तो दिखेगें ये कमाल के असर (Mint-Turmeric Herbal Tea In Hindi.)

तेजी से होगा वेट लॉस ( Herbal Tea For Weigh Loss In Hindi)

सर्दियों में कम एक्सरसाइज, ज्यादा खाने-पीने और कम फिजिकल एक्टिविटीज और ज्यादा आराम करने से (causes of weight gain in winters) लोगों का वजन तेजी से बढ़ जाता है। इसी बढ़े हुए वजन से छुटकारा पाने के लिए बाद में लोगों को काफी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। हल्दी और पुदीने के पत्तों (mint leaves) से बनी चाय आपके वजन को कम करने में मदद करती है।

हल्दी और पुदीने में फैट-बर्निंग तत्व (fat burning properties) होते हैं जो शरीर में फैट को जमा नहीं होने देते हैं और इससे वजन को नियंत्रण में रखने में मदद होती है। (natural remedies to control weight gain in winters)

हल्दी में नेचुरल एंटी-बैक्टेरियल तत्व (anti-bacterial properties) होते हैं और हल्दी को एंटीसेप्टिक (antiseptic) की तरह लम्बे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। वहीं, मिंट के से सेवन से पाचनशक्ति बढ़ती है और शरीर की मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ती है। वहीं, हल्दी में पाया जाने वाला कर्क्यूमिन (curcumin ) नामक तत्व वेट लॉस में भी मददगार पाया जाता है।

पुदीना-हल्दी की चाय पीने के अन्य फायदे (Health benefits of Mint-Turmeric in Hindi)

सांसों की बदबू की समस्या (Bad breath problem natural remedies) कम होगी।

शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता यानि इम्यूनिटी बढ़ेगी।

बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन (body detoxification) होगा और शरीर में जमा टॉक्सिंस के नुकसान से बचाव होता है।

स्किन बैक्टेरिया-फ्री बनेगा और एक्ने/पिम्पल जैसी समस्याएं कम होगीं।

हल्दी और पुदीने की चाय बनाने का तरीका क्या है? (Mint Turmeric Herbal Tea Recipe In Hindi)

एक कप पानी लेकर उसे किसी बर्तन में उबलने के लिए रखे।

जब पानी उबलने लगे तो उसमें मुट्ठीभर पुदीने की ताजी पत्तियां डाल दें।

अब इसमें कच्ची हल्दी का पेस्ट ( एक चम्मच) मिलाएं। कच्ची हल्दी ( Raw turmeric) ना होने पर आप चम्मचभर हल्दी पाउडर इसमें मिला सकते हैं।

Raw turmeric) ना होने पर आप चम्मचभर हल्दी पाउडर इसमें मिला सकते हैं। सभी चीजों को 10 मिनट तक उबलने दें। फिर, आंच बंद करें और बर्तन को 5-6 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर रख दें।

अब इस मिश्रण को छान लें और इसमें स्वादानुसार शहद (Honey) मिलाएं और गर्मा-गर्म पीएं।