7 दिन का आंवला चैलेंज: शरीर के अंदर मचेगी खलबली! जानें पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक क्या-क्या बदलाव आएंगे

Amazing Benefits of chewing 1 amla daily for one week: आयुर्वेदिक डॉ. रोहित साने बताते हैं कि 1 सप्ताह तक रोजाना आंवला खाने से पेट से जुड़ी बीमारी दूर होती हैं। आंवला बालों और स्किन को भी अंदर से हेल्दी बनाता (1 Week Tak Rozana Amla Khane ke Fayde) है।

आंवला को आयुर्वेद में “अमृत फल” कहा गया है। आयुर्वेदिक डॉ. रोहित साने कहते हैं आंवला में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और कई औषधीय गुण होते हैं। आंवला खाने से शरीर के त्रिदोष (वात, पित्त और कफ) संतुलित रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 दिनों तक रोज 1 आंवला खाता है, तो इससे शरीर में कई पॉजिटिव बदलाव नजर आते हैं। आंवला शरीर को अंदर से पोषण देकर इम्यूनिटी को मजबूत करता है। 7 दिन तक रोज 1 आंवला खाने से पेट साफ रहता है। इससे चेहरे की झाइयां, झुर्रियां, दाग- धब्बे घटते हैं। आइए जानते हैं 7 दिन तक रोज आंवला खाने से शरीर में क्या- क्या बदलाव आते हैं।

पहला दिन: पाचन तंत्र पर असर की शुरुआत

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में डॉ. रोहित साने बताते हैं कि पहले दिन आंवला खाने से शरीर में पाचन प्रक्रिया सक्रिय होने लगती है। इसमें मौजूद प्राकृतिक फाइबर और एंजाइम पेट को साफ करने में मदद करते हैं। आंवला खाने की शुरुआत करने के बाद पहले दिन आप महसूस कर सकते हैं कि पेट हल्का लग रहा है और गैस, एसिडिटी या भारीपन में थोड़ी कमी आ रही है। कुछ लोगों को हल्की खटास या ठंडक महसूस हो सकती है, जो सामान्य है।

दूसरा दिन : शरीर की एनर्जी बढ़ने लगती है

आंवला खाने के दूसरे दिन से शरीर में हल्की फुर्ती और ताजगी महसूस होने लगती है। आंवला में मौजूद विटामिन C शरीर को अंदर से एनर्जी देने का काम करता है। लगातार दूसरे दिन आंवला खाने के बाद आपको शारीरिक थकान दूर होती हुई नजर आएगी और आप पहले से ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे।

तीसरा दिन : बाल और त्वचा पर दिखेगा असर

तीसरे दिन से आंवला का असर त्वचा और बालों पर दिखने लगता है। त्वचा में हल्की चमक आने लगती है और रूखापन कम होने लगता है। आंवला खाने से बालों की जड़ों को पोषण मिलने लगता है, जिससे बाल मजबूत होने की प्रक्रिया शुरू होती है। डैंड्रफ और खुजली में भी धीरे-धीरे कमी आने लगती है। लगातार तीसरे दिन आंवला खेने से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का स्तर बढ़ जाता है, जिससे फ्री रेडिकल्स से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसका सीधा असर बाल और त्वचा पर नजर आता है।

चौथा दिन: इम्युनिटी मजबूत होने लगती है

डॉ. रोहित साने कहते हैं कि चौथे दिन आंवला खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने लगती है। आंवला सफेद रक्त कोशिकाओं को सक्रिय करता है, जिससे शरीर संक्रमण से बेहतर तरीके से लड़ पाता है। इस समय तक सर्दी-जुकाम, गले में खराश या एलर्जी जैसी समस्याओं का खतरा कम होने लगता है। यदि पहले से कोई हल्की समस्या हो, तो उसमें भी सुधार दिख सकता है।

पांचवां दिन: डिटॉक्स प्रक्रिया

पांचवें दिन तक लगातार आंवला खाने से शरीर अंदर से साफ होने लगता है। यह लिवर और किडनी को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। इससे शरीर का खून धीरे- धीरे साफ होने लगता है। शरीर का खून साफ होने से चेहरे पर होने पर दाग-धब्बे घटते हैं। ये प्रक्रिया चेहरे पर निखार लाने में मदद करती है। लगातार पांचवें दिन आंवला खाने के बाद कुछ लोगों को पसीना आने की समस्या भी आती है।

छठा दिन: वजन और मेटाबॉलिज्म पर असर

छठे दिन तक शरीर का मेटाबॉलिज्म बेहतर होने लगता है। आंवला फैट को नियंत्रित करने में मदद करता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। डॉ. रोहित साने के अनुसार, जो लोग वजन घटाना चाहते हैं, उन्हें इस समय हल्का बदलाव महसूस हो सकता है। पेट की चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगती है और भूख नियंत्रित होने लगती है।

सांतवा दिन : पूरे शरीर पर पॉजिटिव असर

सातवें दिन तक आंवला का पूरा प्रभाव शरीर पर दिखने लगता है। इस समय व्यक्ति खुद को ज्यादा स्वस्थ, हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। त्वचा साफ और चमकदार दिखती है, बाल मजबूत होते हैं, पाचन बेहतर रहता है और इम्युनिटी बढ़ जाती है। मानसिक तनाव में भी कमी आती है और नींद की गुणवत्ता सुधरती है।

अगर आप भी शरीर में ये बदलाल देखना चाहते हैं तो आंवला को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं।

Highlights