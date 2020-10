आपकी डाइट का आपके शरीर के कार्य करने के तरीके के साथ सीधा संबंध है, जो कि काफी हद तक आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। दरअसल भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व आपके शरीर को काम करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए एक अच्छा स्वस्थ आहार खाना, या एक स्वस्थ जीवन शैली को फॉलो करना भी आपके बालों के स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप झड़ते बालों और बालों के सफेद होने की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप अपने बालों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपनी डाइट में इन 7 सफेद और हरी चीजों को शामिल कर सकते हैं। ये फूड न सिर्फ आपके बालों को मजबूत बनाएंगे बल्कि आपके बालों को काला और घना बनाने में भी मदद करेंगे। तो आइए जानते हैं इन फूड्स के बारे में। Also Read - Deal with damaged hair with our effective home remedies

बालों को काला और घना बनाएंगे ये 7 फूड्स

1.अंडे

खाद्य पदार्थ, जो आपको बालों के अच्छे स्वास्थ्य लिए अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए उनमें अंडा सबसे पहले आता है। अंडा पोषक तत्वों का एक पूर्ण स्रोत है और इसमें प्रोटीन से लेकर फैट तक सभी आवश्यक विटामिन होते हैं। इस प्रकार सुनिश्चित करें कि आप अपने आहार में अंडे भी शामिल कर सकते हैं, आप सुरक्षित रूप से अपने आहार में प्रतिदिन 1-2 अंडे जोड़ सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ अंडे का सफेद भाग का भी सेवन सकते हैं।

2.देसी घी

देसी घी को अपनी डाइट में शामिल करने के कई फायदे हैं और आप अपने आहार में इस अद्भुत फूड को शामिल कर अपने हार्मोन को संतुलित करने से लेकर चमकदार बाल भी पा सकते हैं। देसी घी को डाइट में शामिल करने से डाइट की क्षमता कई गुना तक बढ़ जाती है। इसलिए रोजाना अपने आहार में अच्छी गुणवत्ता वाला देसी घी शामिल करने की कोशिश करें।

3. फल और बीज लें

ड्राई फ्रूट जैसे बादाम, अखरोट, काली किशमिश (आयरन, मैग्नीशियम से भरपूर), काजू, और बीज जैसे (चिया, सन, सूरजमुखी, कद्दू), आदि आपको स्वस्थ फैट की एक अच्छी मात्रा देंगे, जो आपके बालों को काला और घना बनाने में मदद करेंगे।

4. मछली

अगर आप मछली खाते हैं, तो मछली उन सबसे अच्छे भोजन में से एक है, जिसे आप काले और घने बालों के लिए अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं क्योंकि मछली प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत है, और ओमेगा 3 आवश्यक फैटी एसिड में समृद्ध है। इसके साथ इसमें कुछ मात्रा में आवश्यक विटामिन और खनिज भी होते हैं, इसलिए अपने आहार में मछली को शामिल करें।

5. आंवला

आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है और आपके शरीर के DHT के स्तर को कम करने में मदद करता है जो आपके बालों की मात्रा को फिर से बढ़ाने में मदद करता है। याद रखें कि अगर पोषण की कमी के कारण आपके बाल गिर रहे हैं तो इसे ठीक किया जा सकता है लेकिन अगर DHT जैसे हार्मोन के कारण बाल गिर रहे हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई अन्य विकल्प आपके पैच को ठीक नहीं कर सकता है।

इस प्रकार हार्मोन की देखभाल करना बहुत महत्वपूर्ण है (विशेषकर पुरुषों के लिए)। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर दिन आंवला खाएंगे, आप चाहे तो आंवला जूस भी पी सकते हैं। आंवला के रस को पीने का सबसे अच्छा समय है सुबह का वक्त। आप 30 एमएल आंवला के रस को 30 एमएल सामान्य पानी में मिलाकर कुछ समय के लिए रखें और थोड़ी देर बाद उसे पी लें।

6. ग्रीन टी

ग्रीन टी शरीर को ठंडक देने में मदद करती है और आपके स्कैल्प के DHT के स्तर को भी कम करती है, जो फिर से बालों के विकास चक्र के लिए फायदेमंद है। इस प्रकार आप अपने भोजन में 1 से 2 कप ग्रीन टी शामिल कर सकते हैं।

7. मौसमी फल खाएं

एंटीऑक्सिडेंट का एक बड़ा स्रोत मौसमी फल, शरीर के तापमान को कम करने और अच्छे आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करने में मदद करता है, इसलिए मौसमी फल आपके आहार का हिस्सा होने चाहिए।